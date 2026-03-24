Santiago y los ukeleles: los compostelanos Ukestra do Medio anuncian nuevo disco y concierto

Santiago tiene como reyes y reinas del ukelele a Ukestra do Medio, grupo compostelano que acaba de publicar en plataformas digitales un nuevo disco llamado, "De aqui e de acolá", compuesto por nueve temas propios y una versión de "Tonight You Belong to Me", corte popular de jazz-swing compuesto en 1926 por Lilly Rose y Lee David.

Viaje

El título del álbum "fai referência à diversidade de estilos nas músicas e de histórias nas letras", detalla este quinteto picheleiro. Y añaden: "Essa mesma variedade está recolhida na ideia do desenho da capa, que emula um passaporte no que cada carimbo é umha das cançons do disco. Todo isto condensa a ideia de que a escuita é umha espécie de viagem por lugares e ambientes bem diversos".

Fecha de su nuevo concierto

Ukestra do Medio suele agitar en su repertorio ecos de pop, swing, folk y country, con frecuencia ofreciendo estética camp, con una música abierta igual a una cumbia o bossa nova que a la música tradicional gallega.

El primer concierto de Ukestra do Medio para presentar el tracklist de "De aqui e de acolá", se hará el domingo 12 de abril a las 13:00 hoas en el pub Riquela.

A la derecha, portada del disco de Ukestra do Medio "De aqui e de acolá". Antes, captura del vídeo de "O Demo no Corpo".". / Cedida

Integrantes

Ukestra do Medio es un festivo combo compuesto por Alberte Leis: bajo acústico y voces (es integrante además del grupo compostelano punk rock Samesugas); Kátia Mera: ukelele soprano, uke de concierto y voces; Yolanda Porto: cajón, percusión y voces; César Parcero: uke barítono, uke tenor, mandolina y voces; y Carlos Gómez: uke de concierto y voces.

Colaboraciones

En este trabajo, hay colaboraçiones de María Caramés (theremin en "Lisca de Aqui", coros en "Eira dos Mouros" y "Foi Embora"), Adrián Long & Art (tambores y bombo y güiro en "Cabo de Boa Esperanza") y Jacobo Iglesias (tarola en "Eira dos Mouros").

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El diseño de la portada de este nuevo álbum de Ukestra do Medio publicado además en cd y LP, es obra de Diego de la Iglesia (Guillotina Estudio) y aparece editado por Ukelixo . Entre los singles, ya han lanzado en Youtube un video del tema "O Demo no Corpo".