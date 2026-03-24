«‘Clanes’ es una serie que, sin ser de narcotráfico, habla de narcotráfico»

El actor compostelano Tamar Novas regresa a Netflix el próximo 3 de abril con el estreno de la esperada segunda temporada de Clanes, serie que protagoniza junto a Clara Lago y en la que interpreta a Daniel, el hijo de un conocido capo gallego de la droga.

Tras el éxito a nivel mundial de la primera temporada de Clanes, que llegó a situarse entre las series más vistas de Netflix en 82 países, ¿había ganas de volver al ruedo?

¡Había muchas ganas! Nosotros nos embarcamos en la primera temporada sin expectativas. La historia, aunque acababa de forma abierta, terminaba ahí. No sabíamos si habría continuación, pero había muchas ganas de volver. Sobre todo, por el cariño recibido de la gente, que se enganchó a la serie y a los personajes. El mío en particular, Daniel, tiene mucho por dónde tirar, una gran evolución y un arco muy interesante.

Un regreso cuya trama nos sitúa tres años después de los acontecimientos sucedidos en la primera entrega y no son pocas las cosas que han cambiado…

Sí. Es muy inteligente, por parte de la serie, dar un respiro de tiempo para que muchas cosas, que se van descubriendo a lo largo de la nueva temporada, se cuezan en ese tiempo. Una de las piezas más importantes es que el patriarca de los Padín (Miguel de Lira), el padre de Daniel, ya está desde hace un tiempo en la calle y el espectador va a poder ver algo que, en la primera temporada, se intuía, que es cómo funcionan las cosas cuando esa figura de poder está ahí fuera y los conflictos que surgirán a partir de ahí son muy interesantes. La serie también pilla una envergadura muy grande. Abarca muchos espacios y entran algunos personajes nuevos. El espectador se va a entretener mucho y se lo va a pasar muy bien.

El compostelano Tamar Novas y Clara Lago, en una escena de ‘Clanes’. / Netflix

Si de alguna forma podríamos definir en una sola palabra el papel de Daniel en esta segunda temporada, esa sería «familia», y no solo por esa relación padre-hijo que veremos...

Ya en la primera temporada, Daniel tiene un conflicto que tiene que ver con lo que te toca y lo que eliges en la vida. Él tenía este conflicto y, en el centro de todo, se encontraba el amor. El amor a las raíces de uno y el amor a la familia por mucho que el entorno en el que vive lleva a cabo comportamientos mafiosos al margen de la ley. Mientras tiene este conflicto, él hace aflorar su corazón, que es algo por lo que ha conectado mucho con el espectador y que le lleva a conocer a una persona de un mundo completamente distinto por la que hace cosas que, en un principio, no es tan fácil plantearse. Los conflictos que él tiene son muy reconocibles y, en esta temporada, aún más. Él está en búsqueda de reencontrarse y volverá a haber un choque de la familia que él tiene y la familia que quiere elegir con el regreso del que ha sido su gran amor.

«Daniel está en búsqueda de reencontrarse y volverá a haber un choque de la familia que él tiene y la familia que quiere elegir» Tamar Novas — Actor protagonista de la serie de Netflix 'Clanes'

Segunda temporada, seis nuevos capítulos de esa historia de amor entre Daniel y Ana (Clara Lago) que parece que se va a complicar todavía más…

Ahí está el enganche. Clanes es una serie muy panorámica en el sentido de que hay muchos personajes implicados, muchas tramas que están interconectadas y lo que ocurre en una escena afecta a la siguiente. Es un enganche brutal lo que va sentir el espectador. Todas las cosas que van cambiando, los giros que hay en esta temporada... Eso es lo que lo hace tan jugosa, que al final hay conflictos muy íntimos y conflictos que tienen que ver más con el poder, con clanes más grandes y con situaciones de mucho peligro.

Luis Zahera, en la segunda temporada de ‘Clanes’. / Netflix

Por cierto, menuda incorporación a la serie la de otro compostelano como Luis Zahera. Llega para cambiar prácticamente el juego…

Es una incorporación de peso para Clanes. Luis Zahera es una persona a la que le tengo mucho cariño y mucha admiración. Me lo paso muy bien con él rodando. De hecho, hace poco trabajamos juntos en una película de Daniel Sánchez Arévalo y tenía muchas ganas de volver a coincidir con él.

Muchas son las series sobre la droga en Galicia que han pasado por nuestras pantallas en los últimos años, pero, ¿qué es lo que hace a Clanes tan especial?

Clanes es una serie que, sin ser sobre narcotráfico, habla de narcotráfico; sin ser sobre clanes mafiosos, habla de clanes mafiosos; y, sin ser sobre muchas cosas específicamente, todo lo abarca. Me recuerda mucho, salvando las diferencias de estilo, a The Wire, que es un referente que tengo como espectador, una serie muy panorámica que, en cada temporada, habla de un aspecto distinto de lo que hace funcionar a todo el ecosistema. En Clanes arrancamos en la primera temporada con un vehículo, que es el de los comportamientos de los clanes que se dedican al narcotráfico y asomamos la cabeza hacia las historias familiares. Sin embargo, en la segunda temporada, nos adentramos aún más en los conflictos íntimos de los personajes, en esta historia de amor imposible entre comillas en medio de entornos, como es el caso del narcotráfico y del poder, que potencian todo lo demás. Ese amor que todo lo puede como pasa en las historias de Shakespeare que tienen que ver con este tipo de arquetipos, ya sea Romeo y Julieta o las historias de familia, de padres e hijos, como Hamlet. Este tipo de historias es de dónde bebe el tipo de relato que hacemos. Por supuesto que Clanes tiene una parte de puro entretenimiento, pero los asuntos que se tratan son asuntos centrales humanos que ya se tratan en muchas historias clásicas.

«'Clanes' tiene una parte de puro entretenimiento, pero los asuntos que se tratan son asuntos centrales humanos que ya se tratan en muchas historias clásicas» Tamar Novas — Actor protagonista de la serie de Netflix 'Clanes'

Puro entretenimiento pegado a la realidad.

En la serie hay muchas historias que beben de historias que conocemos por la prensa. No es la narración en cuestión de una concreta y eso también da mucha libertad a la hora de construir una trama que, sin ser completamente real, destila mucha verdad. Es una serie cuidada y a la vez muy sofisticada estéticamente.No es de acción, pero tiene mucha acción con personajes cercanos en su forma de hablar y de moverse en sus entornos que parten de personajes y comportamientos reales.

Fotograma de la segunda temporada de 'Clanes'. / Netflix

Tamar, como gallego, ¿qué le parece que un gigante del streaming como Netflix apueste tan fuerte por esta comunidad con historias locales y actores de la zona?

En lo personal, solo puedo estar muy agradecido, porque he podido trabajar en historias que me interesan mucho y en personajes muy variopintos que he disfrutado. Mi primera experiencia con Netflix fue El desorden que dejas, la primera de la plataforma roja en rodarse en Galicia, una historia que no mucha gente en el mundo la conocía y, gracias a esa serie, no solo la conoció, también pudo ver paisajes como la Ribeira Sacra y, al igual que en otras series, a la cantidad de actores, actrices y equipo técnico que hay en Galicia, una comunidad que es un lujo como escenario.

Por último, dicen que no hay dos sin tres. ¿Veremos nuevamente a Daniel en acción?

Quien sabe. Historia hay.