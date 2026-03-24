La USC cerró 2025 con un superávit presupuestario de 1,02 millones de euros

La Universidade de Santiago cerró el ejercicio 2025 con un superávit presupuestario de 1,02 millones de euros. Así figura en el informe de situación de las cuentas de la institución que se presentó este martes en la última reunión del Consello de Goberno bajo el mandato del rector Antonio López, ya que el próximo viernes 10 de abril, Rosa Crujeiras tomara posesión como nueva rectora en un acto en el Salón Nobre del Colexio de Fonseca.

Los datos más relevantes del ejercicio en gasto se refieren al capítulo de personal, en el que destaca la aprobación en la normativa básica de un incremento retributivo para el personal del sector público, así como un aumento de gastos en PTXAS, PDI y personal de capítulo VI, y un esfuerzo en la mejora de infraestructuras, con la licitación de 62 expedientes de contratación.

En cuanto a los ingresos, el Plan Galego de Financiamento Universitario supuso un incremento de 15,65 millones (un 7,24%) frente al año 2024. Además, el equipo de gobierno puso de relieve la capacidad de captación de fondos para I+D+i por parte del personal investigador y de las estructuras de investigación de la USC, “que continúa en la línea de los últimos ejercicios, alcanzando en el año 2025 un importe de 109 millones”.

En este sentido, la evolución global del número de actividades de I+D y de los derechos reconocidos sigue una línea ascendente en los últimos cinco años, con una cifra de 96,85 millones de euros de derechos reconocidos en 2025 por actividades con financiación externa.

El informe económico dedica también un apartado a las actividades de posgrado propio, que con más de 150 actividades y 2.258 estudiantes en 2025 supusieron unos ingresos estimados para la USC de 1,5 millones de euros.

Otros asuntos del Consello de Goberno: calendario del próximo curso y nuevas cátedras

Las clases del curso académico 2026-2027 comenzarán el día 7 de septiembre, y ese primer semestre finalizará el 18 de diciembre, aunque en los másteres oficiales se podrá retrasar el inicio del curso hasta el día 18 de septiembre.

El segundo semestre se desarrollará entre los días 25 de enero y 14 de mayo de 2027. Así figura en el calendario académico para el próximo curso que aprobó el Consello y que recoge el 4 de septiembre como fecha prevista para el acto oficial de inauguración del curso.

Por otra parte, y entre otros asuntos, se dio el visto bueno a la creación de dos nuevas cátedras institucionales de la USC: una de Innovación e Emprendemento Gandeiro en colaboración con el Grupo Lactalis Iberia S.A.U., y otra de Xestión Cultural junto con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

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También se aprobó la adscripción como Investigadora Oportunius de Beatriz Orosa Puente al Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS), así como una solicitud de subvención a la Diputación Provincial de A Coruña para financiar la actividad ‘Aproximación á Historia das políticas culturais en Galicia (1978-2024)’.