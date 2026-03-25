Doblete del Peleteiro: dos alumnos representarán a Galicia en la Olimpiada Nacional de Economía

Gonzalo Rodríguez Martínez, estudiante del Colegio Manuel Peleteiro, se proclamó ganador de la XVI Olimpiada Gallega de Economía, que se celebró el pasado 18 de marzo en la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de la Universidade de Santiago. El segundo puesto fue para Marta Arce Lloret, también alumna de este centro educativo compostelano, mientras que el tercer lugar lo ocupó Elena Novo Mariz, del IES Isaac Díaz Pardo (A Coruña). Los tres representarán a Galicia en la fase estatal de la competición, que se celebrará del 17 al 19 de junio en la Universidad Rey Juan Carlos.

Este lunes 23 de marzo se dieron a conocer los nombres de los 18 participantes que superaron la fase eliminatoria autonómica. Entre ellos figuran también varios estudiantes de centros de Santiago. En cuarta y quinta posición se situaron Manuel Barreiro Fernández y Alejandro García Aldrey, ambos del IES Rosalía de Castro, seguidos por David Moreno Martín, del Peleteiro.

Completan la representación santiaguesa Celia Caamaño Mato, del Rosalía de Castro, que logró el octavo puesto; Laura Nieves Rodríguez, del IES Pontepedriña, novena; Hugo Morillo Rodríguez, del Peleteiro, en decimotercera posición; y Brais Barreiro Rodríguez, del Pontepedriña, que finalizó en el puesto 18.

En total participaron un total de 65 alumnos/as procedentes de 17 institutos gallegos.

USC, UDC y Uvigo coordinaron la competición gallega

La XVI Olimpiada Gallega de Economía está organizada por la Universidade de Santiago(USC), en colaboración con la Universidad de A Coruña (UDC) y la Universidad de Vigo (UVigo), y con la participación de la Asociación Galega de Ensinantes de Economía en Secundaria (AGAEDES). En ella podía participar el alumnado matriculado en el curso 2025/26 en la materia Empresa y Diseño de Modelos de Negocio de 2º de Bachillerato en cualquier centro de enseñanza Secundaria de Galicia. La participación fue individual y cada centro podía presentar un máximo de cinco participantes.