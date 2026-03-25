The Times destaca Santiago como uno de los lugares "más bonitos" de España: "Deja a todos boquiabiertos"

Que Galicia es un lugar único es algo que no pilla a nadie por sorpresa. Y es que más que un simple destino, es casi ya una auténtica experiencia sorprendente donde la naturaleza salvaje y un patrimonio histórico único conviven para crear lugares excepcionales.

Desde acantilados de infarto que desafían al Atlántico a playas paradisíacas que parecen sacadas del Caribe pasando por imponentes monumentos históricos o paisajes que ofrecen vistas sorprendentes, cada rincón de la comunidad cuenta con lugares que deslumbran por su belleza.

Espacios como las Illas Cíes, la Ribeira Sacra, las Fragas do Eume o la imponente playa de As Catedrais son solo algunos de los ejemplos de esta riqueza. Sin embargo, si hay un enclave que puede destacar por encima del resto es Santiago de Compostela, que concentra buena parte de las miradas.

The Times se rinde a Santiago

El último en rendirse a los encantos de la capital gallega es el prestigioso diario británico The Times, que ha destacado a Santiago como uno de los "lugares más bonitos de España".

"Ciudades antiguas adornadas con joyas, vastos espacios naturales, pueblos laberínticos y costas resplandecientes que se pierden en la bruma son solo el comienzo de los rincones más bellos de España". Así comienza The Times una publicación en la que destaca esos lugares "para incluir en tu próximo viaje".

El prestigioso periódico británico pone el foco en el papel de Santiago como meta de "la ruta de peregrinación más legendaria", el Camino de Santiago. Como recuerdan, el pasado año se alcanzó la cifra récord de los más de 530.000 peregrinos que llegaron a "la hermosa capital gallega".

Una ciudad "fascinante"

Pero el diario británico no se queda solo en su marcado carácter espiritual, sino que va mucho más allá: "Es una de las ciudades más fascinantes del país".

En este sentido, The Times destaca el enorme valor patrimonial de la capital gallega. En concreto, se centra en la majestuosidad de la "espléndida" Praza do Obradoiro y en la imponente presencia de la Catedral. Un conjunto monumental que basta para "dejar a todos boquiabiertos".

Turistas en la Praza do Obradoiro de Santiago / Antonio Hernández

Mucho más que la Catedral y el Camino

Más allá de uno de los grandes atractivos, ya no solo de Santiago, sino incluso a nivel nacional, The Times también pone en valor el encanto cotidiano de la propia ciudad. En este sentido, las "relucientes" calles empedradas repletas de edificios tradicionales, soportales de piedra y jardines llenos de camelias crean una atmósfera única que convierte cada paseo por el casco histórico compostelano en una verdadera experiencia.

A ello se suman espacios como el Mercado de Abastos, "sin duda uno de los más impresionantes de España" y una parada obligatoria para quienes quieren descubrir la esencia gastronómica gallega: "Especialmente si se disfruta con una copa de albariño y un poco de queso tetilla".

Un puesto de pescado del Mercado de Abastos de Santiago / Antonio Hernández

Los otros lugares bonitos

Junto a Santiago, el diario británico también destacó a Cabo de Gata (Almería), la Sierra de Tramuntana (Mallorca), la Costa de la Luz (Cádiz), Formentera, la Costa Brava (Girona), Granada, los Picos de Europa, Toledo, Albarracín (Teruel), Lanzarote, el Parque Nacional de Odesa y Monte Perdido (Huesca) y San Sebastián.