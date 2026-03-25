O IES Antón Fraguas revive a memoria na súa Semana Cultural

Conferencias, obradoiros, roteiros pola cidade e xogos populares achegarán esta semana a todo o alumnado do centro ao barrio, ás tradicións e á cultura da súa contorna máis próxima

IES Antonio Fraguas

IES Antonio Fraguas / Cedida

Lorena Rey

Santiago

Santiago

O IES Antón Fraguas de Santiago convértese esta semana nun espazo de reflexión e participación arredor do concepto de memoria, coa celebración da súa novena Semana Cultural, que involucra a uns 700 estudantes, desde 1º da ESO ata 2º de Bacharelato. Cada ano, a biblioteca propón un tema e este ano elixiuse a ‘memoria’ por ser transversal e «permitir a implicación de todos os departamentos e do profesorado», segundo explica Pedro Lamas, profesor de música e coordinador dunha iniciativa que partiu dun antigo profesor de Filosofía chamado Rafael.

As xornadas comezaron este martes cunha mesa redonda con exalumnos/as, como a concelleira de Educación Miriam Louzao, entre outros profesionais do ámbito universitario e do barrio, centrada na memoria do instituto e do contorno. Previamente celebrouse un acto acto de inauguración oficial que contou coa presenza da alcaldesa Goretti Sanmartín e doutros membros da corporación municipal.

Amplo programa de actividades

Entre as actividades destacadas está un obradoiro de danzas tradicionais de Galicia e Portugal con As Armadanzas Do Courel ao Condado, formado polas exintegrantes do grupo Leilía, Montse Ribera e Mercedes Prieto; roteiros da memoria pola cidade de Compostela; talleres sobre xogos populares e incendios forestais; unha conferencia do doutor palestino Mohamed Safa; unha charla de dous rapaces refuxiados sobre o seu proceso de chegada desde África; e un coloquio con membros do grupo Histagra sobre o plan de fosas en Compostela. A maior parte das actividades desenvolveranse na biblioteca, no salón de actos e no patio do instituto, creando un ambiente de aprendizaxe e participación que vai máis alá das clases habituais.

A organización non foi sinxela. Como recoñece Lamas, «temos que coordinar os profesores cos invitados e ao mesmo tempo seguir dando clase ao alumnado que non participa. Pode haber pequenos desaxustes, pero sabemos que esta semana vai máis alá das clases diarias e queremos que deixe unha pegada no centro».

Para o IES Antón Fraguas, o único centro de Santiago que ofrece o Bacharelato de Artes Escénicas e Musicais, a Semana Cultural é unha das actividades máis valoradas e motivo de orgullo, e tras a clausura do venres, xa se pensa na seguinte edición. «Co subidón que dá poñer tanto empeño e agarimo con tanta xente, xa pensamos no vindeiro ano», asegura Lamas.

Santiago, capital de la IA en abril gracias al foro ArteciencIA y su 'dream team' de expertos

Santiago, capital de la IA en abril gracias al foro ArteciencIA y su 'dream team' de expertos

Compostelanos que venden sus joyas en medio de la caída del oro: "Ajustamos el valor cada tres horas"

Compostelanos que venden sus joyas en medio de la caída del oro: "Ajustamos el valor cada tres horas"

La USC analiza los cauces para tramitar varias quejas de acoso en Filosofía

La USC analiza los cauces para tramitar varias quejas de acoso en Filosofía

El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: "Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive"

El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: "Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive"

A auga compostelá reivindica as súas propiedades nunha cata

A auga compostelá reivindica as súas propiedades nunha cata

O IES Antón Fraguas revive a memoria na súa Semana Cultural

O IES Antón Fraguas revive a memoria na súa Semana Cultural

Santiago y los ukeleles: los compostelanos Ukestra do Medio anuncian nuevo disco y concierto

Santiago y los ukeleles: los compostelanos Ukestra do Medio anuncian nuevo disco y concierto
