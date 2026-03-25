Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jefe de la Policía de TeoVenta de oroAcuerdos médicosCarroGuerra en Oriente Medio
instagram

PLENO MUNICIPAL DE HOXE

O PSdeG absterase nos orzamentos de 2026 ante un proxecto con menos investimento, pouco realista e con falta de ambición

O voceiro socialista critica a forte redución do investimento, que se sitúa na metade do previsto en 2025, e unha previsión de ingresos “pouco realista”.

Marta Abal e Gumersindo Guinarte nunha imaxe de arquivo

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

O voceiro do Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, anunciou que o grupo municipal socialista optará pola abstención no Pleno municipal de hoxe, no que se debaten os orzamentos de 2026, ao considerar que o proxecto presentado polo Goberno de Sanmartín non responde ás necesidades da cidade nin ás prioridades defendidas polos socialistas.

Guinarte explicou que o grupo socialista non pode votar a favor ao non compartir aspectos clave do documento, como “a previsión de ingresos, que nos parece pouco realista”, e puxo como exemplo a estimación de ingresos por multas, que cualificou de “non razoable”.

O voceiro socialista criticou tamén a previsión de gasto e advertiu de que, malia tratarse do orzamento “máis alto da historia do Concello de Santiago”, contempla unha partida de investimentos “moi reducida”, xa que “é a metade da prevista no orzamento de 2025”.

Un Pleno municipal de Santiago celebrado en el Consello da Cultura Galega

Neste sentido, subliñou que “Santiago necesita moitos investimentos” e advertiu de que o Concello “non pode facer esa redución tan significativa” nun ámbito clave para o desenvolvemento da cidade.

Guinarte cualificou ademais o proxecto de “pouco ambicioso” no relativo aos fondos europeos e sinalou que o Goberno municipal “non parece estar na liña de facer unha xestión áxil e eficaz” destes recursos. Así, advertiu de que a previsión de execución para 2026 “é moi escasa” e pode comprometer oportunidades de financiamento.

Con todo, o voceiro socialista explicou que o grupo tampouco votará en contra tras un proceso de negociación no que o Goberno municipal incorporou “unha parte, moi parcial, das nosas propostas”, tanto en actuacións concretas como en compromisos políticos. Esta aceptación parcial, indicou, é a que leva aos socialistas a adoptar “esta posición intermedia de abstención”.

En todo caso, Guinarte advertiu de que o Grupo Municipal Socialista manterá unha actitude “vixiante” para que o Goberno municipal atenda cuestións prioritarias para a cidade.

Neste sentido, lembrou que Santiago “segue tendo un problema moi grave de vivenda” e reclamou medidas como a mobilización da vivenda baleira para facilitar o acceso ao alugueiro. Ademais, insistiu na necesidade de mellorar os servizos públicos municipais, “sobre todo a limpeza”, así como o transporte e a mobilidade.

Noticias relacionadas y más

“O Grupo Municipal Socialista estará vixiante, con diálogo como sempre, pero esixindo que o Goberno municipal mellore cuestións fundamentais para os veciños e veciñas de Santiago”, concluíu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents