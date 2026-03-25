Presupuestos abocados al rechazo: el PSOE de Santiago se abstendrá en la votación de hoy

Anuncio de calado en plena cuenta atrás para la votación de los presupuestos municipales de 2026. Tras advertir el día 18 que no apoyarían los presupuestos -y reservarse así la carta de poder tumbarlos- el Grupo Municipal Socialista de Santiago ha decidido, finalmente, abstenerse en la votación que se celebrará esta tarde en un pleno extraordinario. Aunque los socialistas no están de acuerdo en aspectos claves de unas cuentas que ven "poco ambiciosas", como “a previsión de ingresos, que nos parece pouco realista”, han descartado el voto en contra.

"Non podemos votar a favor porque estes non son os nosos orzamentos", ha justificado el portavoz municipal, Sindo Guinarte, en un audio enviado a los medios, repitiendo las palabras que ya pronunció la semana pasada cuando anunció, junto a Marta Abal, que descartaban votar 'sí'.

Guinarte también criticó la previsión de gasto y advirtió que, “máis alto da historia do Concello de Santiago”, contempla una partida de inversiones “moi reducida”, ya que “é a metade da prevista no orzamento de 2025”. En el ámbito de los ingresos "pouco" realistas, ha puesto como ejemplo la estimación de ingresos por multas, que considera "no razonable".

Con todo, Guinarte ha descartado el voto en contra después de que el Gobierno compostelano incorporase una parte "moi parcial" de sus propuestas, tanto en actuaciones concretas como en compromisos políticos. Esta aceptación parcial es la que lleva a los socialistas a adoptar “esta posición intermedia de abstención”.

Las posturas de las no adscritas y el PP

Por oto lado, las concelleiras no adscritas -expulsadas del PSOE- tienen una posición muy similar. Según fuentes consultadas por EL CORREO GALLEGO "non están en disposición de aprobar os orzamentos", puesto que consideran que la alcaldesa Goretti Sanmartín "incumpriu todos os preacordos acadados na negociación".

Os concelleiros Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez ponen el foco en cuestiones en las que coinciden con los socialistas, como "a reducción de 900.000 euros na partida de ingresos en multas" o actuaciones en los parques infantiles. También denuncian que "seguen sobredimensionadas todas as partidas". Con todos los preacuerdos "incumplidos" y sus 20 propuestas "ignoradas", el voto "solo pode ser a abstención".

Mientras, el PP compostelano ha reservado el sentido de su voto, que decidirá en la reunión previa al pleno. No obstante, los populares votaron en contra en los dos presupuestos anteriores y su portavoz, Borja Verea, ha insistido en que haría unos presupuestos "completamente distintos".

¿Cuestión de confianza?

En este contexto, el debate plenario extraordinario de esta tarde puede derivar en una cuestión de confianza, al no conseguir el bipartito los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos, si así lo considera el Gobierno local. Llegado ese punto, o bien la oposición nombra nuevo alcalde en un plazo de 30 días, o bien los presupuestos se aprobarán automáticamente.