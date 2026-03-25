Rodada en Santiago y protagonizada por Luis Zahera: esta serie de Netflix puede tener el Mejor Guion de Comedia

La pasión que muchas personas profesan por sus mascotas llegó el pasado mes de octubre a Netflix de la mano de Animal, serie rodada en Santiago y sus alrededores —en zonas como Touro, Pontemaceira, Arzúa, Teo o Vedra— protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

Esta comedia rural gallega de la productora Alea Media logró cautivar al público a base de humor y retranca gallega mostrando todo tipo de situaciones absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón —personaje al que Luis Zahera pone cara— tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños, no todos, tienen por sus animales de compañía.

Luis Zahera, en un fotograma de 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y sus alrededores. / JAIME OLMEDO / NETFLIX

Ejemplo de ello son las cifras que Animal cosechó el pasado 2025 en la plataforma roja. 14,8 millones de visualizaciones en total. Todo ello después de que, a los pocos días de su estreno, se convirtiese en la serie más vista en España y una de las más seguidas en todo el mundo. De hecho, llegó a ser la segunda ficción de habla no inglesa de Netflix más vista.

No hay duda de que Animal muy pronto se convirtió en un éxito global, pero lo cierto es que esta comedia rural es todo un fenómeno que ha traspasado pantallas. Cabe recordar que seguidores de la serie llegaron a crear un perfil de empresa en Google de la tienda Kawanda en la que trabajaban los protagonistas y que, incluso, a día de hoy, cuenta con reseñas reales inspiradas en los diálogos de la ficción.

Los intérpretes Luis Zahera y Lucía Caraballo, en una escena de ‘Animal’. / Netflix

Regreso de ‘Animal’ y Luis Zahera a Netflix

Desde luego que, visto lo visto, Animal se ha ganado a pulso su renovación. Una buena noticia, la de una segunda temporada de la comedia rural gallega protagonizada por Luis Zahera que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, que Netflix confirmó apenas 18 días después del estreno de la serie.

Sin embargo, desde entonces no se han conocido novedades sobre la segunda entrega de Animal. Al menos, hasta ahora. Y es que Galicia Casting ha anunciado esta semana, a través de sus redes sociales, la apertura de un proceso de selección en busca de figurantes para participar en los rodajes de la nueva tanda de episodios de la serie, los cuales comenzarán a grabarse el próximo mes de mayo en Santiago y sus alrededores.

En concreto, según reza el anuncio del casting, se precisan «todo tipo de personas mayores de 18 años» que sean «residentes en Galicia». Aquellas personas que estén interesadas deberán rellenar un formulario online disponible en las redes sociales de Galicia Casting en el que, además de incluir varias fotografías actuales, deberán responder a una serie de preguntas con el propósito de ver qué tipo de extra se podría adaptar mejor a sus características.

'Animal' aspira a llevarse el Mejor Guion de Comedia

Pero esta no es la única noticia positiva que puede lograr esta semana Animal. La razón: este jueves puede lograr, en una gala que tendrá lugar en los cines Capitol de Madrid, el Mejor Guion de Serie de Comedia de los IX Premios ALMA, galardones organizados por el Sindicato de Guionistas de España ALMA en colaboración con la entidad de gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).

Eso sí, el trabajo de Víctor García León, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio, Ana Boyero y Daniel Castro no lo tendrá nada fácil, pues tendrá que competir en la misma categoría contra proyectos de la talla de La vida breve y Poquita fe. Una serie, esta última, que viene de brillar en Pontevedra tras vencer en tres categorías de los Premios Feroz 2026.

Presencia gallega en los IX Premios ALMA

Pero Animal no será la única serie con acento gallego de esta nueva edición de los Premios ALMA. Y es que el vigués Fran Araújo también tendrá la posibilidad de ganar uno de los galardones más cotizados, el de Mejor Guion de Serie Dramática, por su trabajo en Anatomía de un instante, ficción que acerca los hechos del golpe de Estado de Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981.

Una categoría en la que también compiten las series Yakarta y Pubertat.