Santiago, capital de la IA en abril gracias al foro ArteciencIA y su 'dream team' de expertos

En 2026, Alphabet (Google), Amazon, META (Facebook, Instagram) y Microsoft, van a invertir, de forma conjunta 650.000 millones de dólares en Inteligencia Artificial (IA), dijo hace días el director del Citius y articulista de EL CORREO, Senén Barro al presentar su nuevo libro, Poden pensar as máquinas? (editado por Alvarellos).

Fechas

De ahí la valía del foro ArteciencIA, que va a convertir a Santiago en capital de la IA del 16 al 21 de abril con un dream team de ponentes que incluye a especialistas como el citado ex rector de la USC, o a Laura María Lojo Rodríguez, Directora do Instituto de Humanidades (iHUS) de la USC, parte de un panel internacional.

Arraianos y la Universidade de Santiago

Organizado por la productora gallega Arraianos y la Universidade de Santiago, sede de los coloquios y debates, busca ofrecer «luz» en medio del bum de una revolucionaria tecnología que marca el actual debate social y económico. Aser Álvarez, de Arrainos, expone el contexto de este foro que ya anuncia parte de su contenido en su web arteciencia.org

«La idea sale de nuestra voluntad de aprendizaje, de una forma de obligarnos a aprender porque alrededor de la IA hay mucho desconocimiento por diferentes motivos. Y creemos que es importante organizar un encuentro entre ciencia e industrias culturales y hacerlo con espíritu crítico».

«La IA está poniendo todo patas arriba y hay una gran necesidad de crear un debate sobre ello y este foro busca crear una red colaborativa para hablar de la IA sin miedos pero también sin fe ciega, una red colaborativa estable».

Abierto a la ciudadanía

Esta primera edición de ArteciencIA nace como una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura, abierta a la ciudadanía en busca de crear puentes.

«Queremos unir en este debate a la industria cultural, al arte, a los científicos, docentes, estudiantes... De hecho, es muy importante destacar que en este encuentro se va a convalidar un crédito de libre configuración y que la inscripción gratuita ya está abierta en la página web arteciencia.org. Y es un lujo poder asistir a estos diálogos, más que debates», subraya Álvarez.

«En la lista de ponentes, hay destacadas personalidades, incluyendo a ponentes de la USC, algo necesario porque conviene reivindicar el gran trabajo que hacen departamentos que a veces no trascienden como debiera a la sociedad civil, caso del Citius, que quizá sea de los centros que sí logra trascender, o del Instituto de Humanidades, la Facultad de Filosofía, que es parte de la Red Española de Filosofía de la Inteligencia Artificial...», señala el promotor de ArteciencIA. El elenco cuenta además con Kate Devlin, científica británica especialista en IA; Sara Degli-Esposti, responsable del Grupo de Ética Aplicada del Instituto de Filosofía del CSIC; o Miguel Carvalhais, de la Univ. de Oporto, entre más protagonistas.

«Decir sí o no, eso solo genera confusión. Hay que debatir. La IA ofrece retos, oportunidades y capacidades nuevas, aparte de que detrás exista una guerra de poder o saber si es una herramienta de control disfrazada de progreso».

Espíritu crítico

"En ArteciencIA queremos abordar la IA desde diferentes ámbitos y diferentes disciplinas tanto artísticas como académicas y queremos crear una red colaborativa con espíritu crítico porque la IA es una herramienta que evoluciona a una velocidad vertiginosa y revoluciona conceptos como la creatividad o la autoría", asegura Aser Álvarez, que además subraya lo agradecido que está por los apoyos que suma esta primera edición del foro, plasmado en la colaboración de Deputación da Coruña, Dinahosting, Candelas, Acude Rural, Ideahs, Citius, USC...

Ética y resto de ponentes

El elenco de estas jornadas sobre IA cuenta además con Sara Degli-Esposti, investigadora científica en ética e inteligencia artificial y responsable del Grupo de Ética Aplicada del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde diciembre de 2021; Miguel Carvalhais is a Professor of Design and the Dean of the Faculty of Fine Arts of the University of Porto; Rosemary Lee, artista autora del libro Algorithm, Image, Art (2024); Paulo Gamallo, catedrático de Lingüística General en la USC; Alejandro Catalá, profesor de la USC; la compositora ferrolana Sofía Oriana Infante; Mateo Feijóo, gestor cultural,; y Daniel G. Andújar, artista visual.

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"La IA revoluciona nuestra forma de ver el mundo y en este encuentro en Santiago buscamos un análisis crítico sobre todo ello. Quienes trabajan a diario con la IA están alucinados con el ritmo y crecimiento exponencial... Y hay que desarrollar herramientas éticas, por eso es imprescindible que exista una reflexión ética más allá de la regulación legal y eso, ahora mismo, es poco habitual por eso nace un encuentro como este", concluye el responsable de Arraianos.