Los datos de criminalidad en Santiago confirman que "a inseguridade está a medrar", advierte el PP

Como preocupante evolución de la criminalidad en Santiago califica el edil del Partido Popular, José Ramón de la Fuente, la situación en la ciudad tras darse a conocer los últimos datos oficiales, que sitúan a la capital gallega como la segunda de la comunidad donde más crece la delicuencia, convirtiéndose además en la que registra mayor número de delitos por cada mil habitantes, llegando a los 51,28.

El concejal del PP pone el foco en tres indicadores que considera especialmente alarmantes. En primer lugar, los robos con violencia e intimidación, que pasan de 48 a 83 casos, con un incremento del 72,92%, y ante lo que incide en que "estamos a falar de delitos que implican ameazas ou agresións directas ás vítimas e que xeran unha enorme sensación de inseguridade”. A ello se suman los robos con fuerza en domicilios, que crecen un 16,8%, con 111 en el último ejercicio, cuando en 2024 habían sido 95. De la Fuente señala que "cando se incrementan os roubos en vivendas estamos ante un problema moi serio, porque se invade o espazo máis íntimo das persoas”.

Peleas

Por último, hace referencia al incremento de las lesiones y peleas tumultuarias, que suben un 41,38%, de 58 a 82 casos, algo que preocupa especialmente en barrios como el Ensanche, con altercados reiterados que llevan tiempo denunciando los vecinos.

Para José Ramón de la Fuente, estos datos "confirman o que levamos meses escoitando nas rúas: a tranquilidade da que presume o goberno de BNG e CA era máis aparente que real”. E incide en que en las últimas semanas hubo reiterados incidentes vinculados al trapicheo de drogas y altercados en distintos puntos de la ciudad, tanto en el Ensanche como en las parroquias.

Preocupación entre el vecindario

Conxo, Almáciga, Ensanche, Vite, Casco Histórico, Praza do Toural, Fontiñas, San Pedro, Santa Marta o Laraño son algunos de los lugares en los que el PP asegura que el vecindario ha mostrado su preocupación, recordando ejemplos como el conato de incendio en un piso de la rúa Alfredo Brañas vinculado al trapicheo, la reactivación de puntos de venta en Santa Marta y Laraño tras intervenciones policiales anteriores o el reciente altercado con arma blanca en el Toural; casos que a su juicio refuerzan la sensación de que la inseguridad se está incrementando. Hechos a los que se suman dos robos registrados hace unos días en la parroquia de Figueiras en torno a las ocho de la tarde, un horario en el que muchos vecinos están haciendo vida normal, así como incidentes como el del Pub Stilo, que precisó de la presencia de la Policía Nacional, o la redada de la semana pasada en varios narcopisos.

Refuerzo de la presencia policial

“A Policía Local e a Policía Nacional están a facer un traballo encomiable”, recalca el edil, “pero ese esforzo debe estar acompañado de decisión política e medidas estruturais”. Por ello, su formación política defiende reforzar de forma constante la presencia policial en las zonas con mayor incidencia de Santiago, especialmente en las franjas horarias más conflictivas; ejecutar el acuerdo plenario para ampliar y modernizar las cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos; desarrollar un plan específico contra el trapicheo de drogas que evite la reactivación de los puntos de venta, e impulsar un plan de seguridad para el ocio nocturno.

"A seguridade é unha prioridade básica e esixe acción inmediata e planificación seria" José Ramón de la Fuente — Concejal del Partido Popular de Santiago

De la Fuente subrayó que la prevención pasa también por cuestiones básicas de gestión municipal, como la mejora de la iluminación pública, eliminando puntos oscuros en calles, plazas e itinerarios peatonales. “Unha cidade ben iluminada é unha cidade máis segura”, señaló.

Para José Ramón de la Fuente, “Santiago non pode normalizar que medren os roubos violentos, as pelexas e o trapicheo mentres o goberno municipal minimiza o problema. A seguridade é unha prioridade básica e esixe acción inmediata e planificación seria”.