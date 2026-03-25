El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: "Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive"

Cruzar las puertas de ultramarinos Carro y alzar la cabeza hacia el artesonado que lo corona es mirar directamente a 1880. "El techo y la estantería son los originales. También tenemos una báscula de hace tiempo", indica Héctor Gómez, que se planta cada día detrás del mostrador de "la tienda de Santiago más antigua que sigue abierta".

Antes que él, ocuparon su sitio otras cuatro generaciones familiares, que despachaban productos a granel a la luz de los candiles. A finales del siglo XIX, la electricidad aún no había aterrizado en este negocio de Compostela, cuyos propietarios vieron llegar el alumbrado al Cantón do Toural entre el olor del bacalao y el chorizo.

Hoy, el ultramarinos -que también es bodega-, se ha convertido en una tienda gourmet, un concepto más moderno que no le ha impedido conservar su alma. Basta con echar un vistazo a su escaparate, donde las conservas, los chocolates artesanos y los licores relucen entre detalles de madera, tal y como, probablemente, lo habrían hecho entonces.

El escaparate del ultramarinos Carro, en la Praza do Toural de Santiago de Compostela. / ECG

Dice Gómez, el yerno de la anterior propietaria, que sus vinos y sus dulces son dos de sus best sellers. Aunque, cuando se trata de despertar la curiosidad en las calles, no hay mayor reclamo que la propia historia del establecimiento: "Hubo alguna cosa que se fue perdiendo porque hubo que renovarla, pero al turista le sigue llamando mucho la atención la estética. Incluso más que a los locales. Ya sabemos cómo es esto".

Así es Carro, la tienda de Santiago más antigua en funcionamiento

Sobrevivir casi un siglo y medio no es tarea fácil, pero en este negocio histórico de Compostela creen haber dado con el truco "Humildad, trabajo e ilusión. Tampoco hay que tener ambiciones económicas muy grandes", apunta Gómez, que cogió las llaves del negocio tras la jubilación de la antigua propietaria.

Aunque su recorrido había transcurrido en el sector de la cocina y la hostelería, no dudó en tomar el testigo cuando llegó su turno, e impedir así que se perdiera el pedazo de la historia de Compostela que iniciaron los Carro. El primero de ellos llegó desde León, concretamente desde la comarca de la Maragatería, lo que le facilitó traer muchos de los embutidos con los que comerció en su recién inaugurado establecimiento.

Sobre por qué se asentaron en la capital de Galicia, Gómez no lo sabe, pero lo sospecha. "Imagino que les cogería de ruta. Eran todos vendedores ambulantes, de ahí el apellido, iban con el carro", cuenta el dueño, que asegura que el chorizo, las legumbres y los productos de ultramar era lo que más se vendía entonces.

Con el tiempo, "hubo que evolucionar" y cambiar hacia artículos más selectos que les permitieran continuar con el negocio y arreglar las partes en las que el tiempo había hecho mella. "Hay gente que lo aprecia y gente que dice que debería seguir como estaba. Pero del aire no se vive", señala el propietario, que ha visto cómo "las cosas" han ido "subiendo" en los últimos años.

El futuro es incierto y, en el caso de esta tienda emblemática de Compostela, Gómez no se atreve a asegurar que vaya a continuar de la mano de una nueva generación. Pero sí, al menos, hasta que él se jubile, unos años de prórroga en los que los compostelanos podrán seguir viajando hasta 1880.