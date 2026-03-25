La USC analiza los cauces para tramitar varias quejas de acoso en Filosofía

La Secretaría Xeral de la Universidade de Santiago (USC) está estudiando cómo tramitar varias denuncias de acoso machista recibidas por parte de alumnado de la Facultade de Filosofía y en las que, presuntamente, estarían involucrados algunos compañeros de las víctimas.

Fuentes de la universidad compostelana consultadas por EL CORREO GALLEGO tras la protesta de varios estudiantes ante la facultad confirman que la Secretaría Xeral ha recibido alguna queja en este sentido, y que trabaja junto con la Asesoría Xurídica para estudiar cómo tramitar esas denuncias.

Protocolo de prevención frente al acoso

Las mismas fuentes añaden que, una vez formalizadas esas denuncias de acoso machista, se abrirá una investigación interna para analizar lo acontecido y las posibles medidas a adoptar que pueda llevar a cabo la propia Universidade, en el caso de que se comprobara la veracidad de tales acusaciones.

La USC cuenta con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género desde el verano de 2016. Un texto modificado en noviembre de 2017, mediante el que se pretendía dotar a la Universidade de un marco normativo y de políticas activas garantizar los derechos de las víctimas y combatir las situaciones de acoso.