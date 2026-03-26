La AMPA del colegio Apóstol Santiago no cede al bloqueo de cambio de nombre y solicitan reunirse con los no adscritos
Expresan su rechazo al resultado de la votación y ya anticipan que al igual que en otras muchas reivindicaciones en las que se han implicado para una enseñanza pública de calidad, seguirán trabajando juntos "no que cremos"
Después de que hace ahora un mes, el pleno municipal de Santiago rechazara -con los votos en contra del PP y la abstención de los cuatro concejales no adscritos- la propuesta de la AMPA del colegio Apóstol Santiago para que este pase a llamarse CEIP da Almáciga, la Asociación de Madres y Padres no cesa en su empeño para que el centro adopte la nueva denominación.
En una nota enviada en los medios, señalan que tras la primera asamblea celebrada el pasado 18 de marzo por la AMPA después de ser tumbada su propuesta, "reafirman o seu compromiso de seguir adiante", e insisten en que el nombre de CEIP da Almáciga es el resultado "dun proceso extenso e rigoroso desenvolvido ao longo de dous cursos escolares, que implicou á comunidade educativa e ao propio barrio". Asimismo, apuntan que todo este trabajo fue culminado "coa aprobación por unanimidade do Consello Escolar, máximo órgano de representación dos centros públicos".
Por ello, expresan su rechazo al resultado de la votación argumentando "a lexitimidade dun proceso democrático transparente e participativo construído desde a comunidade educativa", y añaden que esta situación, "lonxe de debilitarnos, reforza a nosa unidade e determinación para seguir traballando na mesma línea que nos últimos dous anos".
Solicitan reunirse con los concejales no adscritos
Con el fin de saber las motivaciones que llevaron a los concejales no adscritos a abstenerse en la votación del pleno para valorar el cambio de nombre del colegio Apóstol Santiago, la AMPA anuncia que "solicitaremos unha primeira reunión con eles para trasladarlle a posición unánime da nosa comunidade", y ya anticipan que al igual que en otras muchas reivindicaciones en las que se han implicado para una enseñanza pública de calidad, seguirán trabajando juntos "no que cremos".
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