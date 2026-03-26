'Antifémina', de libro prohibido a exposición en Santiago

El Auditorio de Galicia ofrece en Santiago hasta el 1 de agosto una valiente exposición de fotografías hechas por Colita (Isabel Esteva, 1940-2023, Barcelona), muestra llamada Antifémina, como el libro lanzado en 1976 con imágenes en blanco y negro acompañadas de textos de la escritora, Maria Aurèlia Capmany (1918-1991, Barcelona).

Este proyecto de La Fábrica y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, fue presentado al mediodía de este miércoles en el Pazo de Raxoi por el comisario de la muestra y amigo de la añorada Colita, Francesc Polop, y la concejala de Cultura, Míriam Louzao, e inaugurado horas después con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a la cabeza de la representación institucional.

Para Louzao esta muestra propone "unha ollada crítica y profundamente humana, onde as autoras captan mulleres e escenarios que rachan co considerado feminismo e que conforman o universo de Antifémina".

Quinta desde la izquierda, la alcaldesa entre más partícipes de la inauguración en Santiago de la muestra 'Antifemina'. / Pixelin Photo

Libro pionero retirado por la censura tardofranquista

Colita y Maria Aurèlia Capmany crearon con Antifémina "el primer libro gráfico que habla sobre feminismo y sobre la mujer con imágenes de la mujer", indicó Polop, recordando que este volumen que inspira la exposición compostelana sufrió la ira de la dictadura tardofranquista.

"Salió a la venta en 1976 pero fue retirado dos meses después porque el complejo dictatorial lo consideró un panfleto; y se destruyeron 2.500 ejemplares" Francesc Polop — Comisario de la muestra "Antifémina"

"Salió a la venta a través de Editora Nacional pero fue retirado dos meses después porque el complejo dictatorial lo consideró un panfleto; y se destruyeron 2.500 ejemplares y el libro quedó en el olvido", añadió el colaborador de Colita antes de aludir a la reedición con rediseño publicada en 2022 por Terranova: "Hicimos 2.000 ejemplares y ahora estamos en la segunda edición".

Colita. / Archivo Colita Fotografía

La muestra Antifémina " presenta una mirada singular sobre varios aspectos relacionados con la mujer "que siguen vigentes hoy día", señala el comisario de esta colección de fotos que abarca imágenes que van desde 1962, "inicio de su carrera en la fotografía", hasta el curso 1975-1976.

La mayor parte de las fotos de la exposición se tomaron en Barcelona, con alguna que otra hecha en Andalucía y Castilla, pero su promotor destaca que el contenido viaja con naturalidad más allá de geografías.

Asistentes a la apertura de 'Antifemina', con fotos de Colita. / Pixelin Photo

Mirada humanista

"Las personas que visiten la muestra se van a sentir reflejadas porque los hábitos, los usos, son los mismos. Es una fotografía profundamente humanista porque a Colita lo que más le gusta es la gente y les dota de una humanidad increíble", subrayó Polop antes de dar las gracias al equipo del Auditorio de Galicia, "por su magnífico trabajo durante los tres días del montaje".

Una visitante ante varias fotos de la muestra de Colita en el Auditorio de Galicia. / Pixelin Photo

Viaje anhelado a Galicia

Colita se inició en el mundo de la fotografía por medio de maestros como Oriol Maspons o Leopoldo Pomés y se curtió en la escena cultural barcelonesa donde brillaban Ana María y Terenci Moix (que llamaba a Colita "la gran embalsamadora"), Juan Marsé o Jaime Gil de Biedma, entre otras personalidades. Su galería de retratos más allá de lo cotidiano, incluyó fotos de Orson Welles, Joan Miró, García Márquez, Carmen Amaya o Dalí.

"Siempre se lamentaba de que nunca había viajado a Galicia" Francesc Polop — Comisario de la muestra y amigo de Colita

Además, Colita fue parte de la llamada Gauche Divine al tiempo que de movimientos como la Escuela de Barcelona o la Nova Canço Catalana, colaborando con revistas como Fotogramas, Interviú o Telexprés, parte de una carrera con galardones como el premio nacional o la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Colita no llegó a conocer Galicia, según contó Francesc Polop. "Siempre se lamentaba de que nunca había viajado a Galicia y, junto a mi marido, nosotros, cada año, por su cumpleaños, nos la llevábamos de viaje, a veces a Nueva York y a veces más cerca, a la Toscana, a la Provenza o subíamos al País Vasco, y justo el año de su muerte, nos dijo: 'El año que viene tenemos que ir a Galicia...', pero, lamentablemente, no llegó a conocer Galicia", tierra, cuya capital esgrime ahora esta exposición con una tacada de fotos que convierte el proyecto en una visita obligada.

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Arriba, cartel de la muestra. Debajo, la escritora Maria Aurèlia Capmany. / Archivo Colita Fotografía

Horarios y visitas

Abierta con entrada gratuita de 10 horas a 14 h. y de 16 h. a 20 h., Antifémina cuenta con visitas guiadas los jueves y viernes (a las 19 horas) y los sábados (desde las 12 h.), con inscripción gratuita desde la web www.compostelacultura.gal.