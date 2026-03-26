Armas automáticas, carabinas, machetes y una espada: el arsenal de los detenidos en la redada contra el tráfico de drogas en Santiago

El pasado viernes, un amplio dispositivo policial contra el tráfico de drogas en el Ensanche de Santiago, terminó con la detención de cuatro personas. En el operativo, desarrollado simultáneamente por la Policía Nacional en distintos pisos del centro de la capital gallega, los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes, así como armas, cuyo número y tipología no habían sido detallados hasta el día de hoy.

Traslado de uno de los detenidos en el narcopiso de la calle Alfredo Brañas, en Santiago / Salseo USC

Tal y como apuntan este jueves desde la Comisaría compostelana, las redadas en diferentes viviendas del Ensanche se desenvolvieron dentro del marco del Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas, una investigación judicializada desde hace meses que trata de cercar a aquellos que suministran sustancias estupefacientes a pequeña escala a muchos toxicómanos del entorno de Santiago.

Gracias a las informaciones vecinales y a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron a varias personas que vendían cocaína y heroína en dos pisos de la ciudad relacionados entre sí, en los que residían como okupas y en cuyas puertas habían habilitado 'ventanucos' para dispensar la droga sin necesidad de abrir la puerta.

Imagen del 'ventanuco' por el que los detenidos suministraban la droga en un piso del Ensanche / Cedida

Armas automáticas, carabinas, machetes y hasta una espada

Como resultado de los registros llevados a cabo por la Policía Nacional en estos dos inmuebles de Santiago, especialmente en una vivienda de la calle Alfredo Brañas, donde la presencia de los agentes fue más visible y generó una notable expectación, fueron incautadas diferentes tipos de armas de fuego, así como armas blancas, básculas de precisión para pesar la droga y dinero.

En una imagen facilitada por las fuerzas de seguridad del arsenal requisado en el operativo policial, pueden observarse armas automáticas, carabinas, machetes de gran tamaño y hasta una espada. Asimismo, desde la Comisaría de Santiago todavía están pendientes de la peritación técnica de las mismas, para comprobar si son armas reales o simuladas.