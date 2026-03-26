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Aviso a los hosteleros de Santiago: denuncian que dos hombres se dedican a hacer 'sinpas' en restaurantes de la ciudad

Desde la Comisaría de Policía Nacional explican que, por el momento, ningún local ha interpuesto ninguna denuncia

Imagen facilitada de los presuntos autores de los 'sinpas' en Santiago

Imagen facilitada de los presuntos autores de los 'sinpas' en Santiago / Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela

Alarma entre los hosteleros de Santiago. Una denuncia efectuada ayer miércoles en las redes sociales, alerta sobre presencia en la capital de Galicia de dos hombres que estarían dedicándose a hacer 'sinpas' en diferentes restaurantes de la ciudad.

Las terrazas de los bares volvieron a estar llenas de gente durante el fin de semana

Una terraza de un restaurante de Santiago / Antonio Hernández

En la publicación, enviada al perfil de Instagram de Salseo USC, uno de los miembros alerta sobre la conducta de estos dos hombres, facilitando su descripción y añadiendo una foto de los presuntos implicados en estas acciones. Del mismo modo, los gestores de la popular cuenta, añaden que en los últimos dos días "es el quinto mensaje que recibimos sobre esta gente".

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Todavía no hay denuncias en la Comisaría

Tras ser conocedores de esta situación, EL CORREO GALLEGO se ha puesto en contacto con fuentes de la Policía Nacional en Santiago para saber si existen denuncias al respecto, las cuales explican que por el momento "no se ha tramitado ninguna", pero al mismo tiempo añaden que si las hay, "normalmente no se denuncia porque son cantidades pequeñas".

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