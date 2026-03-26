Giro de guion en Raxoi: Sanmartín obtiene la confianza del pleno y logra la aprobación de los presupuestos

Giro de guion en Raxoi. Menos de 24 horas después de que el gobierno local de Santiago no lograra los apoyos para los presupuestos de 2026, lo ha conseguido a la segunda, vinculando las cuentas a una cuestión de confianza. Goretti Sanmartín ha obtenido esa confianza por la mínima, con 12 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

El vuelco ha sido posible gracias a los cuatro ediles no adscritos que, tras abstenerse en la sesión del miércoles, hoy han dado el ‘sí’ a la cuestión de confianza por considerar que lo contrario sería “enredar”, dilatando la entrada en vigor de los presupuestos sin alternativa viable. El PP se mantuvo en el voto en contra y el PSOE tampoco se movió de la abstención.

La alcaldesa trató de establecer los términos del debate desde el principio: ya no se trataba de decir sí o no a los presupuestos, sino de plantear si existe una alternativa al Ejecutivo de BNG y Compostela Aberta con apoyos suficientes, dado que el rechazo a la cuestión de confianza implicaría la apertura de un plazo de 30 días en el que podría presentarse una moción de censura. “Iso, polas afirmacións que escoitamos estes días, non se vai producir”, señaló Sanmartín.

La regidora, por lo tanto, apeló a “non facer perder o tempo” porque “o Concello de Santiago precisa ter uns orzamentos canto antes para seguir traballando por mellorar a vida da veciñanza”. Así, añadió que, si no hay candidato alternativo, “non podemos deixarnos levar polo camiño do PP de canto peor, mellor”.

Vista general del salón de plenos del Concello de Santiago, este jueves durante el debate de la cuestión de confianza / Jesús Prieto

La decisión “menos mala”

El portavoz de los concelleiros no adscritos, Gonzalo Muíños, indicó que su apoyo obedece a la premisa de que “moitas veces en política as circunstancias obrigan a tomar a decisión menos mala”. Así, explicó que no apoyaron los presupuestos porque “son irreais, con partidas sobredimensionadas e non inclúen as nosas propostas”, pero otorgan la confianza al gobierno porque “non existe posibilidade algunha dun cambio”, con lo que “dilatar os prazos é só enredar”.

“Agora é o goberno local quen asume toda a responsabilidade”, advirtió Muíños sobre el proyecto presupuestario, enfatizando que pedirán cuentas a final de año.

Verea se postula como alternativa

Buena parte de las intervenciones se centraron en la posibilidad real de un cambio de gobierno. El líder del Partido Popular, Borja Verea, se postuló como alternativa en caso de que no prosperase la cuestión de confianza: “Pido formalmente que, se abre a oportunidade, permitan un cambio de goberno”, dijo al resto de grupos de la oposición.

No obstante, viendo las posiciones que habían marcado previamente, también afirmó que lo contrario a apostar por ese cambio es “volver a esconderse”. Así, expresó que permitir la continuidad del BIpartito supone para el PSOE y los no adscritos “pasar de cómplices a culpables da terrible decadencia que sofre a cidade”. “O ogberno de BNG e CA xa demostrou a súa incapacidade. É unha decepción total”, manifestó.

Debate sobre la alternativa

Desde las filas socialistas, Marta Abal defendió la abstención argumentando que “non podemos outorgar confianza a un goberno que presenta un orzamento pouco rigoroso, pouco ambicioso e insuficiente para afrontar os problemas esenciais da cidade”.

En el turno de réplica tomó la palabra Guinarte para responder a las interpelaciones de Verea, al que inquirió si cuenta con apoyos para presentar una alternativa. “Os votantes do PSOE non nos votaron para facer alcalde ao cabeza de lista do PP”, sentenció, a lo que Verea replicó que “moitos dos votantes de Bugallo non o votaron para facer alcaldesa a Sanmartín nin para ter a cidade como a ten”.

Sanmartín también valoró lo que supondría un posible gobierno liderado por Verea, señalando que su formación tuvo el bastón de mando durante cuatro años “e sabemos cal foi a situación e o escándalo que supuxeron”. Además, criticó que en el Parlamento de Galicia, el líder del PP defiende los intereses de la Xunta sobre los de Santiago, unas afirmaciones que Verea interpretó como propias de una “líder de la oposición”.