El CHUS impulsa la investigación en farmacia hospitalaria

Consolidado como una cita formativa de referencia a nivel estatal, el Curso de Investigación Biomédica en Farmacia Hospitalaria se desarrolla hasta este viernes en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), en una quinta edición en la que participan alumnos procedentes de distintos puntos de España, y a la que cada vez se suman más profesionales portugueses, reforzando su proyección internacional y su papel como punto de encuentro ibérico en la materia.

Iniciativa impulsada por la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y la Unidad de Investigación e Innovación del Servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, el programa aborda en tres jornadas aspectos clave como la creación y consolidación de grupos de investigación, la captación de talento, la aplicación de la inteligencia artificial en salud o el desarrollo de nuevos fármacos, combinando sesiones teóricas con talleres prácticos y espacios de networking.

Destacados expertos

Cuenta con la participación de destacados expertos del ámbito sanitario y científico, entre los que cabe destacar a Ángel Carracedo, Mabel Loza, Senén Barro o Federico Martinón, referentes en genética, innovación farmacológica, e inteligencia artificial y vacunas, respectivamente.

Uno de los ejes diferenciales del curso en esta edición es su enfoque práctico y multidisciplinar, incluyendo talleres sobre herramientas innovadoras como el software de medicamento personalizado PKPDrugs, así como sesiones centradas en medicamento personalizado y plataformas de investigación avanzada.

Alianzas estratégicas entre sanitarios e investigadores

El coordinador de la Unidad de Investigación e Innovación de Farmacia del CHUS, Anxo Fernández, subraya que este encuentro «fomenta a colaboración entre institucións, promovendo alianzas estratéxicas entre hospitais, universidades e centros de investigación, e reforzando o papel de Galicia como polo de innovación no ámbito biosanitario».

Un encuentro con el que el servicio de Santiago reafirma su compromiso con la excelencia investigadora y la formación de nuevos profesionales en un entorno cada vez más internacionalizado.

El curso fue inaugurado este miércoles en el Clínico por el gerente del área sanitaria, Ángel Facio; junto a la directora científica del IDIS, Luz Couce; la directora de la Fundación Pública de Investigación Sanitaria de Santiago, Isabel Lista; la jefa del Servicio de Farmacia, Irene Zarra, y el propio Anxo Fernández.