Formación de referencia estatal
El CHUS impulsa la investigación en farmacia hospitalaria
Alumnos de toda España participan en la quinta edición de un curso en el que cada vez hay más presencia de profesionales portugueses
K.M.
Consolidado como una cita formativa de referencia a nivel estatal, el Curso de Investigación Biomédica en Farmacia Hospitalaria se desarrolla hasta este viernes en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), en una quinta edición en la que participan alumnos procedentes de distintos puntos de España, y a la que cada vez se suman más profesionales portugueses, reforzando su proyección internacional y su papel como punto de encuentro ibérico en la materia.
Iniciativa impulsada por la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y la Unidad de Investigación e Innovación del Servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, el programa aborda en tres jornadas aspectos clave como la creación y consolidación de grupos de investigación, la captación de talento, la aplicación de la inteligencia artificial en salud o el desarrollo de nuevos fármacos, combinando sesiones teóricas con talleres prácticos y espacios de networking.
Destacados expertos
Cuenta con la participación de destacados expertos del ámbito sanitario y científico, entre los que cabe destacar a Ángel Carracedo, Mabel Loza, Senén Barro o Federico Martinón, referentes en genética, innovación farmacológica, e inteligencia artificial y vacunas, respectivamente.
Uno de los ejes diferenciales del curso en esta edición es su enfoque práctico y multidisciplinar, incluyendo talleres sobre herramientas innovadoras como el software de medicamento personalizado PKPDrugs, así como sesiones centradas en medicamento personalizado y plataformas de investigación avanzada.
Alianzas estratégicas entre sanitarios e investigadores
El coordinador de la Unidad de Investigación e Innovación de Farmacia del CHUS, Anxo Fernández, subraya que este encuentro «fomenta a colaboración entre institucións, promovendo alianzas estratéxicas entre hospitais, universidades e centros de investigación, e reforzando o papel de Galicia como polo de innovación no ámbito biosanitario».
Un encuentro con el que el servicio de Santiago reafirma su compromiso con la excelencia investigadora y la formación de nuevos profesionales en un entorno cada vez más internacionalizado.
El curso fue inaugurado este miércoles en el Clínico por el gerente del área sanitaria, Ángel Facio; junto a la directora científica del IDIS, Luz Couce; la directora de la Fundación Pública de Investigación Sanitaria de Santiago, Isabel Lista; la jefa del Servicio de Farmacia, Irene Zarra, y el propio Anxo Fernández.
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