De formarse y trabajar en Santiago a ser la segunda mejor camarera de España: "Es un reconocimiento a todo lo que aprendí"

A los 9 años, la teense Sonia García Durán ya veía con fascinación cómo su padre manejaba la bandeja o servía vino del país en el bar O Piro, en Oza, el primero de los dos negocios -el segundo fue A de Irene, en Cacheiras,- que Salvador García regentó con su mujer Irene Durán.

Ahora, quince años después, esta joven joven teense de 24 años logró el segundo puesto en uno de los certámenes más relevantes del sector gastronómico profesional como es el Concurso Camarero del Año.

"Sé que estaría orgulloso y me gustaría hacer un buen papel por él. Sería un reconocimiento a todo lo que me enseñó", explicaba Sonia García en una entrevista concedida a este diario tras reconocer la figura de su padre, fallecido hace unos meses y uno de sus referentes.

Desde Santiago al 'top'

Sonia, que forma parte del equipo del compostelano El Estudio, se formó en el CIFP Compostela, donde como recuerda "tuve grandes profesores". "Es un reconocimiento a todo lo que aprendí en la escuela", señaló emocionada tras recoger uno de los premios.

En la gran final disputada en Barcelona, la teense compitió contra otros cinco profesionales (entre ellos el también gallego Marcos Eiré) en un certamen dividido en dos pruebas: una de sala y otra de barra.

En la primera de ellas tuvo que realizar un montaje completo para cuatro personas, que la evaluaron en todos los aspectos del servicio: desde la recepción a los clientes hasta la preparación de la mesa, la presentación del vino e incluso la elaboración de un plato frío en ese mismo momento.

Por su parte, en la prueba de barra se tuvo que enfrentar al tiraje de cerveza, maridaje con una tapa, una prueba de coctelería (elaborando tres cócteles distintos de autor) y una prueba de café (con cafés expresos, capuccino y cóctel con café).

La teense Sonia García Durán / CEDIDA

Dos premios especiales

Aunque Sonia no pudo lograr el gran premio, que en esta edición fue para Javier Gil, del restaurante Gaytán (Madrid), la participación de la joven teense en el concurso tuvo un papel destacado.

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En este sentido, Sonia García logró los premios especiales en las categorías de Mejor Café y de Mejor Cóctel.