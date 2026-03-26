‘Escenas do cambio’ ofrece 11 espectáculos en Santiago

La nueva edición del festival Escenas do Cambio se celebrará en Santiago del 7 al 10 de mayo en el Gaiás y en el Salón Teatro. Impulsado por la Consellería de Cultura, junta a artistas y compañías procedentes de Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Cuba, Guinea Ecuatorial, México, Portugal, Lituania y España. Cita presentada ayer en la Cidade da Cultura, su programación ofrece ocho coproducciones internacionales y tres nacionales.

Varios estrenos

En total, 11 espectáculos (el año pasado, 15), con tres estrenos absolutos y siete piezas que llegan por primera vez en Galicia y a España. La dirección artística está en manos de la coreógrafa Kirenia Martínez Acosta, a quien vimos hace meses en Compostela, dentro de Galicia Escena PRO, con Cicatriz, proyecto a medias con Antón Reixa.

Dos propuestas con marca gallega

Hay previstos dos estrenos con marca gallega. Por un lado, 52-Blau, obra dirigida por Elena Castellanos y Xián Martínez, producida por iXa, compañía de danza con identidad mixta entre Galicia, País Vasco y Navarra, apoyada por el Centro Coreográfico Galego. Y por otra parte, Black Box. Unha saga épica, de Hugo Torres (ex-Voadora), con producción del Centro Dramático Galego (CDG), la compañía lusa Trigo Limpo Teatro Acert y el FITEI (Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica de O Porto) y de la que el público podrá ver su proceso creativo mañana viernes, a las 19 h. en el Espazo REGA, dentro de las residencias escénicas DescArtes que promueven el CDG y la Cidade da Cultura (CDC).

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Colaboración

Al acto de presentación de la programación de Escenas do Cambio 2026 acudieron el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, Ana Isabel Vázquez (gerente de la Cidade da Cultura) Fran Núñez (director del CDG), Julia Sueiro (gestora cultural especializada en danza inclusiva), Emi Candal (Urdime- iXa), Martínez Acosta, Torres y Verónica Santos (directora de Acción Cultural de la CDC), resumen de la colaboración que hay detrás de la nueva edición de Escenas do Cambio.