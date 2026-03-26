Grupo Compostela abre sus nuevas instalaciones en Costa Vella con jornadas de puertas abiertas y descuentos

Grupo Compostela inaugura este jueves sus nuevas instalaciones en el polígono de Costa Vella (en frente al McDonald’s), y para celebrarlo organiza una serie de jornadas de puertas abiertas hasta el próximo 29 de marzo.

La presentación del nuevo concesionario del Grupo Compostela Das Weltauto, abierta a los medios de comunicación, tendrá lugar a las 12.00 horas, e incluye «descuentos reales de lanzamiento».

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Desde la compañía indican que pondrán a la venta «unidades limitadas con condiciones brutales: un año de seguro a todo riesgo, dos años de mantenimiento y financiación desde 5,50 % TIN». Además, ofrece «catering gratis mientras eliges tu coche». En este sentido, destacan que «no es una promoción más, es una inauguración con precios de liquidación».