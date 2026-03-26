Un incendio en una panadería de Santiago obliga a intervenir a los Bomberos: "Se originó en el horno"
El suceso se registro minutos antes de las siete de la tarde de este jueves
Un incendio en la Panadería Moure, situada en el barrio O Restollal, en Santiago, ha movilizado a los Bomberos de la capital gallega. El suceso ocurrió poco antes de las 19.00 horas y todo parece indicar, según testigos presenciales, que el origen del fuego está en el interior del horno, ubicado en la rúa Monte do Seixo. Desde los servicios de emergencia se movilizó a una dotación de Bomberos, que están trabajando en la zona del suceso, además de efectivos de la Policía Local. Afortunadamente, no se registraron daños personales.
El incidente levantó gran expectación en este punto de la ciudad, ya que en el entorno de la panadería se ubican distintos negocios de hostelería y un centro comercial.
'Cazan' a un coductor sin seguro ni ITV
Este no fue el único suceso que se registró en Santiago en las últimas horas, puesto que en la tarde del miércoles los Bomberos también tuvieron que acudir a vía a la rúa Orfas, debido a "unha fiestra aberta que se bate co vento con risco de ruptura e caída de cristais á vía publica". Previamente, durante la mañana, en vía La Cierva, la Policía Local denunció al conductor de un vehículo "por carecer de SOA e ITV". Se tramita la correspondiente acta de inmovilización.
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