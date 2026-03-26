Malestar entre comerciantes del Ensanche de Santiago por el aumento de multas en zonas de carga y descarga

Raigame, asociación de vecinos del Ensanche compostelano, ha recibido en las últimas semanas varias quejas de comerciantes de la rúa Fernando III por el aumento de la presión de la Policía Local sobre las zonas de carga y descarga, llegando a sancionar a vehículos que habitualmente realizaban estas labores sin problemas.

En uno de los casos recogidos, según relata el presidente de la asociación, Xosé Manuel Durán, “la Policía pasó en un primer momento y comprobó la presencia de una furgoneta y, al regresar horas más tarde, interpuso la multa, aunque en ese tiempo el vehículo ya había salido para realizar el reparto o recoger mercancía”.

Ante esta situación, algunos comerciantes consultaron directamente con la Policía Local, que justificó su actuación alegando la existencia de numerosas quejas del propio sector. Sin embargo, desde Raigame decidieron trasladar la consulta a Comercio Compostela, donde se les indicó que no constaba ninguna queja formal en este sentido.

Para Durán, el asunto adquiere especial relevancia tras el reciente debate sobre los presupuestos municipales, “en el que se mencionó la previsión de ingresos derivados de sanciones”. Preguntado al respecto, el concejal responsable, Xan Duro, insistió en que la Local “se limita a hacer su trabajo” y reiteró que estas actuaciones responden a las supuestas quejas de los comerciantes.

Los vecinos piden más control policial nocturno ante altercados y ruido

Por otra parte, Durán señala que algunos vecinos consideran que, de existir una mayor demanda de presencia policial, esta debería "centrarse no horario nocturno", con el objetivo de prevenir los altercados que se vienen produciendo recientemente en el Ensanche, en lugar de centrarse en el control sancionador durante el día.

Uno de los últimos episodios de ruido y alteraciones del descanso vecinal del Ensache sucedió en la madrugada del pasado miércoles 4 de marzo cuando decenas de personas concentradas frente al pub Moon, en la calle República Argentina, coreaban, cantaban y gritaban a pleno pulmón en plena vía pública. Para la asociación vecinal, escenas como esta evidencian la necesidad de adoptar medidas que permitan compatibilizar la actividad del ocio nocturno con el derecho al descanso de los residentes.