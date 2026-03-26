Milagros Pichel, la estilista ‘discípula’ de Llongueras galardonada en París

Milagros Pichel Sousa apenas da tiempo a iniciar la conversación para transmitir un entusiasmo desbordante por la profesión que lleva desempeñando desde hace más de tres décadas y por el legado de Lluís Llongueras en el mundo del estilismo, al que considera «un ejemplo a seguir como artista, como creador».

Vinculada a la firma Llongueras desde que entró en el centro de Santiago «como ayudante cuando apenas tenía 18 años», acaba de ser galardonada con uno de los premios otorgados en la gala One Provalliance de París, organizada por el grupo líder en el sector de la peluquería en Europa.

Residente en Compostela desde hace ya tiempo, pero «natural de Lestedo», como remarca en conversación con EL CORREO GALLEGO, Milagros Pichel admite el orgullo que sintió cuando «mencionaron mi nombre y el de Santiago», mientras era dirigida hacia el escenario sin tener ni idea de que iba a ser reconocido su trabajo, y más sabiendo que «era la única gallega y solo había otra española» en una cita tan importante.

Con el apoyo de todo el equipo del salón

Interrogada sobre el proyecto que le hizo merecedora de esta distinción, recalca que las nueve personas del equipo de Santiago «trabajamos en la preparación de la propuesta», dentro de un laborioso proceso. Señala que «como yo pertenezco a la firma Llongueras y él siempre ha sido un visionario de la moda, quise rendir un homenaje a su estilo», presentando en tres categorías un proyecto «inspirado en unas rayas de color horizontales que sacó Llongueras hace años».

Imagen de la propuesta con la que la estilista Milagros Pichel fue premiada en París. / Cedida

Para ello, además de una labor de biblioteca y de seleccionar el modelo en el que ejecutarlo, «debes buscar el estilismo de la ropa, los lugares en los que realizar las fotografías». Un intenso trabajo de preparación en el que sobresale «la parte creativa, que lo hace más divertido».

Emocionada aún por lo acontecido en la gala del 15 de marzo, insiste en que «para mí el premio ya era poder estar allí, con gente de Australia, de Corea, de Guatemala y de varios países de Europa, pudiendo ver en persona sus propuestas».

Vocación desde niña

A sus 55 años, explica que siempre quiso ser peluquera y recuerda que «cuando lo comentaba, un profesor me decía que a qué poco aspiraba y yo no entendía por qué lo decía, pero es que no puedo estar más agradecida por tener una profesión en la que me siento muy afortunada».

"Tuve la suerte de conocer a Lluís Llongueras en persona, un grande al que gente de todo el mundo venía a ver las técnicas que él fue descubriendo y que a día de hoy siguen vigentes" Milagros Pichel — Estilista de Llongueras en Santiago

Una felicidad que le aporta su vinculación a la marca para la que trabaja, a la que llegó tras estudiar en A Coruña y en la que inmediatamente «tuve la suerte de ir a Barcelona, de conocer a Lluís Llongueras en persona, de poder estar en el backstage, no siendo nadie, al lado de un grande al que gente de todo el mundo venía a escuchar y ver lo que proponía, las técnicas que él fue descubriendo y que a día de hoy siguen vigentes». E incide en que «es un orgullo haber podido estar también en alguna presentación internacional en Barcelona compartiendo escenario con Lluís, o cuando vinieron a Santiago, porque es algo que muy pocas personas han podido hacer».

Milagros Pichel destaca por último como uno de los fuertes de trabajar como estilista en Llongueras, hoy integrada en el grupo Provalliance, la continua formación que reciben.