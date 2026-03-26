El luthier que construyó guitarras para los Rolling Stones y Paco de Lucía compartirá su arte en Santiago

¿Qué tienen en común Paco de Lucía, miembros de los Rolling Stones o Alejandro Sanz? La respuesta rápida, y obvia, sería la música. Pero lo cierto es que hay algo más: todos ellos ellos han tenido en sus manos instrumentos contruidos por el prestigioso luthier Vicente Carrillo.

El reconocido luthier conquense, una de las figuras más influyentes del mundo de la guitarra, estará este sábado en Santiago, donde compartirá su arte con una charla gratuita en el Museo das Peregrinacións.

La cita, organizada por la Aula Troyana, una iniciativa impulsada por el Museo Casa de la Troya y la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 12:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El luthier Vicente Carrillo / Cedida

Una tradición de tres siglos

Vicente Carrillo representa la octava generación de una histórica saga familiar dedicada a la construcción de guitarras desde 1744 en Casasimarro (Cuenca). Su taller, con casi 300 años de historia, es hoy un referente internacional en la fabricación de instrumentos de cuerda.

De Paco de Lucía o los Rolling Stones a la Casa Real

Muestra de su fama es que durante años construyó guitarras para artistas destacados del panorama nacional e internacional como Paco de Lucía, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Jorge Drexler o Pepe Habichuela, entre otros.

Su prestigio también traspasó fronteras e incluso estilos musicales, llegando incluso a los Rolling Stones. Carrillo construyó en su taller dos instrumentos para dos de los miembros de la icónica banda británica: un pentalaúd para Keith Richards y una guitarra para Ronnie Wood.

Vicente Carrilo con Ronnie Wood (Rolling Stones) / Vicente Carrillo

Su trabajo traspasó también las fronteras españolas de la mano de la Casa Real, que en 2024 le encargó una guitarra como regalo oficial para el presidente de Guatemala. Posteriormente, la situación se repitió, aunque esta vez con los duques de Luxemburgo como destinatarios: "Fue la confirmación del valor cultural y artístico de la guitarra española como símbolo de nuestra tradición musical y de la excelencia de nuestra artesanía".

La evolución de un oficio que "combina tradición, arte e innovación"

Durante su charla en Santiago, Vicente Carrilo explicará la evolución del oficio de luthier: desde sus raíces artesanales hasta la actualidad, abordando los cambios en materiales, técnicas de construcción y exigencias musicales.

Además, compartirá experiencias y anécdotas personales que han marcado la trayectoria de un legado transmitido de generación en generación.

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Por último, también abordará el papel de la guitarra española como símbolo cultural, la relación entre el constructor y el músico, y los retos actuales de la luthería, un oficio que "combina tradición, arte e innovación".