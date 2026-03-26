Éxito del vermut solidario: recaudado en Santiago el dinero para traer a dos niñas y evitar su ablación en Guinea

Dos niñas de tres y seis años de Guinea Conakri en grave riesgo de ser sometidas a una mutilación genital femenina podrán evitar la ablación al ser traídas a Galicia, tras haber conseguido recaudar los fondos necesarios para el traslado y acogida de las niñas en un entorno seguro, y ofrecer apoyo a la familia en el proceso. Un logro por el que la Rede Veciñal de Acollida, organizadora del Vermut Solidario por la Infancia de Guinea -celebrado el pasado sábado en el Riquela Club con la presencia del padre de las pequeñas- muestra su profundo agradecimiento.

Y es que, como subraya la entidad, gracias a la generosidad de los asistentes, colaboradores y donantes a este evento en Santiago, se ha conseguido proteger la vida y la integridad de las hijas de un carpintero residente en Monterroso, «garantizándoles un futuro libre de violencia y con acceso a una infancia segura».

Numerosas entidades colaboradoras

Agradece tanto al Riquela por ceder el espacio de forma gratuita, como a las personas, entidades y comercios que se han implicado, -joyería Amboa, Bodegas Lodeiros, Numax, Sala Capitol, Restaurante A Moa, Matrioska tenda, Yuca, tés y más cosas ricas, Biodanza Cheia de vida, Paula Rendo, ArtesanÍa de Galicia, Farmacia Holgueras, A Reixa tenda, y JoyerÍa MarÍn y Durán, así como a La Diapo, por realizar el reportaje fotográfico del evento de forma totalmente altruista.

Participantes en el vermut solidario celebrado en el Riquela Club de Santiago. / Cedida

Destacan desde la Rede Veciñal de Acollida un agradecimiento especial a Compostela Solidaria por su generosidad, «su apoyo espontáneo no solo aporta recursos, sino también esperanza y fuerza para seguir adelante con nuestra causa».

Solidaridad que salva vidas

Recalcan que «cada aportación, cada gesto, cada vaso compartido ha sido una voz contra la mutilación genital femenina», lo que ha permitido celebrar que «la solidaridad puede literalmente salvar vidas».

Inciden, por último, en que la lucha por erradicar la mutilación genital femenina continúa, y este logro reafirma la convicción de que la sensibilización y la acción local pueden tener un impacto global.