Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PeleteiroCarlos CuerpoColexio López FerreiroCacheirasNoelia Castillo
instagram

43 investigadores da USC desenvolveron en 2025 teses en empresas galegas co programa de Doutoramentos Industriais

A directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, visitou este venres Vimbio Corp, onde un doutorando investiga para mellorar a tecnoloxía LED

A directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, visitou este venres as instalación de VimbioCorp. / Xunta

L.R.

Santiago

Un total de 43 investigadores da Universidade de Santiago realizaron a súa tese de doutoramento en empresas a través do programa de Doutoramentos Industriais 2025 da Xunta de Galicia. Unha destas empresas é VimbioCorp, situada no Polígono de Costa Vella, que este venres acolleu a visita da directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo.

Vimbio Corp, empresa galega de base tecnolóxica, está centrada no deseño, desenvolvemento e fabricación de solucións innovadoras en ámbitos como a iluminación LED, a tecnoloxía electrónica, os produtos sanitarios e a comunicación. En concreto, a compañía contratou ao doutorando Pablo Rodeiro Otero para desenvolver a súa tese centrada no desenvolvemento de solucións lumínicas con tecnoloxía LED para o control da colonización por plantas en estruturas e monumentos urbanos, en colaboración coa USC.

A investigación permitirá analizar o efecto de diferentes parámetros da iluminación, como a temperatura de cor, a intensidade ou o tempo de exposición, co fin de limitar o crecemento de especies vexetais que provocan deterioro no patrimonio. O proxecto aposta así por unha solución sostible, eficiente e non invasiva, que contribúa á conservación preventiva dos bens patrimoniais, ao tempo que integra criterios ambientais, de eficiencia enerxética e de mellora da calidade de vida da cidadanía.

Durante a visita, a directora puido coñecer ademais outros proxectos de innovación que a compañía desenvolve no ámbito da tecnoloxía e da iluminación intelixente. Vimbio Corp conta cunha traxectoria consolidada na participación en proxectos de investigación aplicada e desenvolvemento experimental, destacando o seu traballo en solucións de iluminación intelixente, eficiencia enerxética e tecnoloxías adaptadas a distintos perfís de usuario.

Así mesmo, a empresa participa en iniciativas de colaboración con axentes do sistema de coñecemento, contribuíndo á transferencia de resultados de investigación cara a aplicacións prácticas en contornos reais.

Un total de 76 doutoramentos industriais cun investimento superior aos 10 millóns

Precisamente este venres pecha o prazo de solicitude da convocatoria 2026 do programa de Doutoramentos Industriais. Esta orde de axudas permite a contratación de persoas doutorandas para desenvolver a súa tese en empresas e centros tecnolóxicos galegos, promovendo a transferencia de coñecemento entre universidades e tecido produtivo e favorecendo a incorporación de persoal investigador altamente cualificado nas organizacións.

Desde a súa posta en marcha, o programa leva apoiados 76 doutoramentos industriais cun investimento público acumulado superior aos 10 millóns de euros, contribuíndo á captación de talento investigador e ao fortalecemento do ecosistema galego de innovación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents