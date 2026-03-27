Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PeleteiroCarlos CuerpoColexio López FerreiroCacheirasNoelia Castillo
instagram

Reserva de 45% para vivenda protexida

Adiante o proxecto para a parcela de Peleteiro pese á falta de consenso veciñal

PSOE e non adscritos reivindican que o plan é o do mandato socialista e o goberno parabenízase polo desbloqueo e a cifra de vivenda protexida

Opleno de Raxoi deulle o 'Si' definitivo á aprobación do proxecto para a parcela de Peleteiro / Antonio Hernández

Santiago

O pleno municipal celebrado este xoves deulle luz verde á aprobación definitiva para a modificación do PXOM (Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal) no tocante á parcela de Peleteiro, para poder construír nese soar un edificio de vivendas, cunha porcentaxe de 45% reservado para protección, e dotando tamén o Ensanche dun espazo público.

Pero pese a saír adiante, cos votos a favor de BNG, CA, PSOE e concelleiras non adscritas, e a abstención do PP, o debate foi un ‘tira e afrouxa’ entre o goberno local e os edís do anterior mandato municipal para asumir o éxito do desbloqueo desta cuestión. Mentres, o voceiro do Partido Popular, Borja Verea, reivindicaba o seu proxecto, dedicar «o 100% do espazo a equipamentos comunitarios» fronte a un «novo bloque de cemento nunha zona xa moi densamente poboada».

Cambio de voto

A concelleira non adscrita Mercedes Rosón defendeu na súa intervención no debate plenario que o proxecto que agora se aprobou é o que ela mesma defendeu sendo parte do goberno de Xosé Sánchez Bugallo e que daquela BNG, Compostela Aberta e PP impediron que saíse adiante. «O PSOE trouxo o mesmo proxecto e vostedes insuflaron unha protesta veciñal. Non cambiou o proxecto, cambiaron vostedes e por iso os acusan de traizón», explicou na súa intervención Rosón en referencia ao contencioso que interpuxo ante este proxecto a asociación veciñal Raigame.

A concelleira lamentou na súa intervención que o proxecto padeceu «catro anos de retraso» e denunciou a «mala praxe» da alcaldesa mentres estaba na oposición.

Tamén fixo referencia a «romper a tradición de bloqueo» o edil socialista Sindo Guinarte, que reivindicou que «non perdamos a memoria do que pasou en 2022» pese a posicionarse a favor da iniciativa por ser esta «de interese público».

Un interese diverxente do do Partido Popular, cuxo voceiro, Borja Verea, puxo enriba da mesa que o proxecto do seu grupo pretendía crear «un corazón» no Ensanche máis alá de dar opción de habitabilidade a «100 ou 150 propietarios». Verea falou unha vez máis de que o seu plan era aproveitar a parcela para uso de equipamentos públicos na súa totalidade, algo que o resto do formacións de Raxoi tacharon de «proxecto irrealizable».

Noticias relacionadas y más

Fronte a iso o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, puxo o foco na negociación co goberno central para sacar adiante un proxecto para a parcela de Peleteiro incrementando de 20 a 45% a reserva de vivenda protexida e a apertura da nova construción á rúa da República Arxentina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Área Central da la bienvenida a la primavera con un Super Weekend cargado de descuentos especiales
  2. La mercería de Santiago 'anclada en el pasado' donde las aprendizas de costura iban a estudiar botones
  3. El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
  4. Apartan a Luis Villares de la sala del TSXG que juzga las autorizaciones eólicas y la causa sobre la gestión público-privada del Cunqueiro
  5. Un anexo a la normativa de trabajos comunitarios podría salvar al jefe de la Policía de Teo
  6. As Cancelas, el lugar donde la magia desafía lo imposible esta Semana Santa
  7. Un incendio en una panadería de Santiago obliga a intervenir a los Bomberos: 'Se originó en el horno
  8. De O Pino a la isla de Ibiza: detenidos los autores del robo del superdeportivo Audi R8 que se paseó por Santiago

La oposición de Santiago tumba los presupuestos y aboca a Sanmartín a una cuestión de confianza

La oposición de Santiago tumba los presupuestos y aboca a Sanmartín a una cuestión de confianza

Adiante o proxecto para a parcela de Peleteiro pese á falta de consenso veciñal

Adiante o proxecto para a parcela de Peleteiro pese á falta de consenso veciñal

50 anos do edificio do colexio López Ferreiro: "Os agora avós que estudaron aquí traen aos seus netos’”

Unanimidade para que a Xunta actúe na canteira de Miramontes

Unanimidade para que a Xunta actúe na canteira de Miramontes

O Cipis de Belvís xa ten ordenanza reguladora

O Cipis de Belvís xa ten ordenanza reguladora

O pleno aproba decidir, de novo, como debe ser a xestión da auga de Compostela

O pleno aproba decidir, de novo, como debe ser a xestión da auga de Compostela

Chema Madoz, estrella de la fotografía artística, expone en Santiago

Chema Madoz, estrella de la fotografía artística, expone en Santiago

Sanidade confía en que el rehabilitado centro de salud de Conxo esté plenamente operativo al finalizar el verano

Sanidade confía en que el rehabilitado centro de salud de Conxo esté plenamente operativo al finalizar el verano
Tracking Pixel Contents