El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con dos frecuencias semanales

La aerolínea Vueling, integrada en el grupo International Airlines Group, ha puesto en marcha una nueva conexión internacional entre Santiago y Marrakech, ampliando así la oferta de vuelos desde Galicia hacia destinos internacionales.

El primer vuelo de esta ruta, identificado como VY1131, aterrizó este viernes a las 14:49 horas en el aeropuerto compostelano, dando inicio a una operativa regular que busca reforzar los lazos turísticos y comerciales entre el noroeste de España y Marruecos.

La nueva conexión contará inicialmente con dos frecuencias semanales, operadas los miércoles y sábados. Durante la temporada de verano, la programación se ajustará para ofrecer vuelos los miércoles y domingos, adaptándose a la mayor demanda estacional.

Además de esta nueva ruta, Vueling ha anunciado una ampliación significativa de su oferta desde Santiago de cara a la temporada estival. La compañía estrenará conexiones directas con Ibiza y Jerez de la Frontera, y reforzará por primera vez su enlace con Zúrich.

En el ámbito internacional, la aerolínea mantendrá sus vuelos a París (Orly) y sumará conexiones con Ámsterdam y Londres, operando en este último caso desde los aeropuertos de Gatwick y Heathrow.

Red nacional

Por su parte, la red nacional también se verá reforzada con rutas que conectarán Santiago con destinos como Málaga, Sevilla, Barcelona y Bilbao, además de varios enclaves turísticos en Canarias y Baleares, entre ellos Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Palma de Mallorca.

Con esta expansión, desde Vueling inciden en que consolida "su presencia en el aeropuerto gallego" y refuerza la conectividad de la comunidad, "facilitando tanto los desplazamientos turísticos como los viajes de negocios".