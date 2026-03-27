El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con dos frecuencias semanales
El primer vuelo de esta nueva ruta, VY 1131, aterrizó a las 14:49 horas de este viernes en Lavacolla
La aerolínea Vueling, integrada en el grupo International Airlines Group, ha puesto en marcha una nueva conexión internacional entre Santiago y Marrakech, ampliando así la oferta de vuelos desde Galicia hacia destinos internacionales.
El primer vuelo de esta ruta, identificado como VY1131, aterrizó este viernes a las 14:49 horas en el aeropuerto compostelano, dando inicio a una operativa regular que busca reforzar los lazos turísticos y comerciales entre el noroeste de España y Marruecos.
La nueva conexión contará inicialmente con dos frecuencias semanales, operadas los miércoles y sábados. Durante la temporada de verano, la programación se ajustará para ofrecer vuelos los miércoles y domingos, adaptándose a la mayor demanda estacional.
Además de esta nueva ruta, Vueling ha anunciado una ampliación significativa de su oferta desde Santiago de cara a la temporada estival. La compañía estrenará conexiones directas con Ibiza y Jerez de la Frontera, y reforzará por primera vez su enlace con Zúrich.
En el ámbito internacional, la aerolínea mantendrá sus vuelos a París (Orly) y sumará conexiones con Ámsterdam y Londres, operando en este último caso desde los aeropuertos de Gatwick y Heathrow.
Red nacional
Por su parte, la red nacional también se verá reforzada con rutas que conectarán Santiago con destinos como Málaga, Sevilla, Barcelona y Bilbao, además de varios enclaves turísticos en Canarias y Baleares, entre ellos Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Palma de Mallorca.
Con esta expansión, desde Vueling inciden en que consolida "su presencia en el aeropuerto gallego" y refuerza la conectividad de la comunidad, "facilitando tanto los desplazamientos turísticos como los viajes de negocios".
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