Chema Madoz, estrella de la fotografía artística, expone en Santiago

Santiago acaba de inaugurar una exposición en Afundación (Rúa do Vilar, 19) dedicada a Chema Madoz, una de las estrellas europeas de la fotografía artística contemporánea, muestra titulada La naturaleza de las cosas.

Atractivo extra en Santiago

Abierta con entrada libre hasta el 29 de agosto, La naturaleza de las cosas, abarca 60 fotos de José María Rodríguez Madoz, Chema Madoz (Madrid, 1958) en blanco y negro, realizadas entre 1982 y 2025. Esa colección tiene mucha similitud con un proyecto itinerante que ya se ha visto en otras ciudades españolas, pero el contenido que ofrece Afundación en la capital gallega suma como atractivo extra una docena de fotos recientes: La inauguración no pudo contar con el artista "por motivos de salud", señala la comisaria de la muestra, Oliva María Rubio

Multipremiado

Galardonado con el Premio Nacional de Fotografía de España en el año 2000 y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2019, ambos otorgados por el Ministerio de Cultura, Chema Madoz destaca por su lucidez al crear juegos visuales donde alterna el eco poético y surrealista (con un algo del pintor belga Magritte) en imágenes construidas a modo de esculturas, a veces con toques de humor (alguna recuerda al cineasta galo Jacques Tati), otras de audaz mirada crítica. Así, hilvana un estilo "universal, que llega a todo tipo de personas", subraya Rubio.

"Nos emociona recibir en Afundación la obra de un artista que es del gusto de todo tipo de públicos" Paloma Vela — Coordinadora adjunta del área de Cultura de Afundación - Obra Social Abanca

En esa misma línea discursiva, la coordinadora adjunta del área de Cultura de Afundación - Obra Social Abanca, Paloma Vela, añade: "Nos hace mucha ilusión y nos emociona recibir en Afundación la obra de un artista que es del gusto de todo tipo de públicos... Como es habitual, en paralelo a la exposición, a lo largo de las próximas semanas habrá talleres para escolares, ya hay apuntados 700".

Ana Berruguete, Oliva María Rubio, Paloma Vela y César Martínez-Useros, en la muestra 'La naturaleza de las cosas', abierta en Afundación Santiago con fotos de Chema Madoz. / Jesús Prieto

Esta muestra en Santiago, como otras de Afundación, tiene también una vertiente solidaria al ser parte de un programa en colaboración con Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos) ya que sus sedes tienen contenedores donde hacer donaciones que ayuden a la labor humanitaria de dicha ONG.

Precedentes y visitas guiadas

Ana Berruguete, directora de Exposiciones e Itinerancias de La Fábrica, la otra entidad que está detrás de esta muestra, recordó que esta es la tercera exposición compostelana dedicada a Chema Madoz. "Se hizo una primera muestra en 1999, en el CGAC, y otra hace 15 años, en el Auditorio de Galicia", recinto este último donde esta misma semana se ha abierto una muestra llamada Antifémina, protagonizada por otro talento de la fotografía como es Colita (Barcelona, 1940-2023), proyecto también coproducido por La Fábrica.

En su intervención, la comisaria de La naturaleza de las cosas recalcó que "Chema Madoz no es un fotógrafo al uso, él compone sus imágenes, hace bocetos, maquetas, esculturas y luego... las fotografía":

"Es decir, la fotografía es el medio de Chema Madoz para mostrar sus obras. Todas sus fotos son escenificadas, por eso se le puede encuadrar como fotógrafo, como poeta visual o como escultor".

Su colaboración con una diseñadora gallega

Autor de fotos que nunca llevan título o dato alguno de apoyo, Chema Madoz, se centró por completo en la fotografía desde 1992, "cuando dejó su trabajo en Banesto" y, avalado por dos de las grandes galerías de España, la barcelonesa Joan Prats, y la madrileña Elvira González, su creatividad fue ganando eco hasta el punto de ser reclamado para alguna que otra incursión fuera de la foto, como la llamada de la diseñadora gallega Purificación García, contó Rubio en alusión a una colaboración que, por medio de varias campañas publicitarias, se prolongó durante varios años. Y también citó un trabajo puntual de Madoz con Hermès, firma para la que "diseñó algunos escaparates".

"Chema Madoz no es un fotógrafo al uso, él compone sus imágenes, hace bocetos, maquetas, esculturas y luego... las fotografía" Oliva María Rubio — Comisaria de la exposición 'La naturaleza de las cosas'

Hay previstas una serie de visitas guiadas a la exposición La naturaleza de las cosas: dos en abril, otras dos en mayo, y otras dos en junio. La asistencia es gratuita previo registro en Ataquilla.com.

El recorrido en Afundación se completa con un área que ofrece el documental Chema Madoz, regar lo escondido, dirigido por Ana Morente en 2012 para el formato de RTVE, Imprescindibles.

A la izquierda, visitantes en la muestra de Chema Madoz en Afundación. Al lado, portada del libro con Brossa. / Jesús Prieto

Anécdota con Joan Brossa

En su intervención Oliva María Rubio reveló como fue el primer encuentro entre Madoz y el poeta visual Joan Brossa (Barcelona, 1919 - 1998), la chispa de una creativa amistad plasmada luego en un libro conjunto, Fotopoemario, publicado en 2003 por La Fábrica.

"En 1995, Joan Brossa visita Madrid para dar un taller en el espacio Taller Mayor 28, de Fernando Bellver, y allí ve un libro de Madoz, se queda impresionado y le pide a Bellver que se lo presente... Y se encuentran en Casa Patas, un sitio emblemático de Madrid dedicado al flamenco, y se quedan mutuamente fascinados. De ahí sale una propuesta de Joan Brossa de hacer un trabajo juntos. Chema le propone hacer las imágenes en base a sus poemas pero Brossa le dice: 'No, tú me mandas las imágenes y, a partir de ellas, yo hago los poemas'".

En los mejores museos

A lo largo de su carrera, Madoz ha expuesto en museos de renombre como el Centro Pompidou de París, el Netherlands Fotomuseum de Róterdam, en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile (inaugurada por los entonces Príncipes Felipe y Letizia en 2011), el Museo Multimedia de Moscú, el Bellas Artes de Caracas o el Fotofest International de Houston. Y en 1999 se convirtió en el primer fotógrafo español vivo al que el Museo Reina Sofía dedicó una exposición retrospectiva.

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En el acto inaugural estuvo también presente César Martínez-Useros, director de Editorial y Exposiciones de La Fábrica, y el director saliente del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Santiago Olmo, ya que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude anunció hace dos semanas la convocatoria de una plaza de libre designación para renovar la dirección de dicho museo, convocatoria con la que se busca "abrir una nueva etapa en su programación" y sellar la coordinada por Olmo durante casi 11 años.