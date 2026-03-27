Primer objetivo logrado: La compostelana que pide adelantar el cribado de cáncer de mama será recibida en Sanidad el 9 de abril

Como "una primera toma de contacto para empezar a dialogar sobre el tema, que es lo importante", pero también esperanzada, así afronta la compostelana María Varela, impulsora de una campaña para adelantar el cribado de cáncer de mama a los 40 años, el encuentro al que ha sido citada en el Ministerio de Sanidad el próximo 9 de abril.

En la reunión, que tendrá lugar a las 10:30 horas de la mañana, su interlocutor será el director general de Salud Pública y Equidad, Pedro Gullón.

Contenta por la rápida respuesta obtenida por parte del ministerio tras registrar el pasado 12 de marzo las más de 65.000 firmas recabadas hasta entonces en la campaña que decidió abrir en Change.org, change.org/MamografiasALos40, asegura en conversación con EL CORREO GALLEGO que "si nos reciben tan pronto es porque algo estamos haciendo bien".

Nueva iniciativa para pacientes con tumor mamario

De hecho, su iniciativa en Change.org suma ya más de 83.000 firmas adheridas a la solicitud de que se adelante la edad de inicio del cribado de cáncer de mama, y acaba de lanzar una nueva para que se sumen pacientes afectadas por un tumor mamario.

Con energías renovadas por la respuesta obtenida, María Varela asegura que va a luchar por la causa en la que se ha embarcado con todas sus fuerzas, y señala que está en pleno proceso de preparación del viaje desde que le confirmaron la cita esta semana, ya que "estamos viendo cómo organizar para llevar más firmas a la reunión y que se vea que no estoy sola, con testimonios de todas las mujeres que podamos conseguir, y tampoco sé aún si me va a acompañar alguien o no".

Diagnóstico antes de los 50

Vecina del barrio de San Pedro de Santiago hasta que se casó y se trasladó a A Baña, comenzó con esta lucha por adelantar el cribado de cáncer de mama a los 40 años el 10 de noviembre del año pasado, el día de su 43 cumpleaños, cuando ya había sido diagnosticada de un cáncer de mama metastásico.

Sobre el encuentro en el Ministerio de Sanidad, espera que del mismo salga algún compromiso para que, aunque ya no en su caso, las mujeres que vienen detrás sí puedan iniciar los cribados de detección temprana antes de los 50 en los que está establecida la edad en la mayoría de las comunidades.