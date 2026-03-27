Rosa Crujeiras participa en la Asamblea Xeral de la CRUE en Palma de Mallorca

Rosa Crujeiras, rectora electa de la Universidade de Santiago, participa este viernes en la Asamblea Xeral de la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas), que se celebra en la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca. Se trata del primer acto fuera de Santiago en el que Crujeiras participa tras ganar las elecciones del pasado 11 de marzo. Lo hizo acompañada del rector saliente Antonio López. El día anterior, en este mismo espacio, se había celebrado la Junta Rectora de la CRUE.

La catedrática de Estadística Operativa compartió en sus redes sociales una foto junto a López, Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante, y Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla, acompañada del mensaje: “O futuro da educación constrúese en equipo”.

Esta semana, Crujeiras estuvo en el IES Plurilingüe Rosalía de Castro, que acogió una mesa-debate titulada Mulleres rompendo o teito de cristal, dentro de las actividades organizadas por el centro con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. En el encuentro también participó Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago y Gemma Paredes, directora del instituto. Las tres, ocupando puestos que anteriormente habían sido ejercidos por hombres, hablaron sobre sus orígenes, trayectorias y sobre cómo reivindicar el feminismo.

Su toma de posesión como rectora está prevista para el próximo 10 de abril, a las 10.30 horas, en el Salón Nobre do Colexio de Fonseca.