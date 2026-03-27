La Dolorosa llena de fervor las rúas de Santiago

Santiago ya respira Semana Santa. Y se nota. Este viernes por la noche, las calles del casco histórico han vuelto a llenarse de público, peregrinos y visitantes en una de esas estampas que marcan el inicio de los días grandes en la ciudad. La procesión de la Virgen de los Dolores, primera del calendario compostelano, regresó con fuerza tras un año en el que no pudo salir por la lluvia, y lo hizo además acompañada por una tarde primaveral que animó a vecinos y turistas a echarse a la calle.

Minutos antes de las nueve de la noche, la Praza de San Miguel dos Agros era ya un hervidero. Allí, frente a la iglesia, se vivió uno de los momentos más esperados y emocionantes de la jornada: la salida del paso de la Virgen de los Dolores. Silencio, expectación y muchos móviles en alto para captar una escena que, un año más, ha vuelto a estremecer a los presentes. Entre los cofrades se percibía emoción y también ilusión contenida, especialmente tras el parón obligado del año pasado.

A partir de ahí, el cortejo avanzó por el corazón del casco histórico, en un recorrido acompañado por numeroso público que siguió la procesión en distintos puntos del itinerario. Se notaba ambiente. Santiago vuelve a llenarse, y no solo de fieles: también de peregrinos que ya empiezan a recuperar protagonismo en las calles y de visitantes que se suman a una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

La imagen de la Virgen de los Dolores, portada con solemnidad por los cofrades, volvió a ser el eje de un desfile marcado por la devoción y el recogimiento. Otro de los momentos más destacados llegó con su paso por la Catedral, donde la procesión alcanzó uno de sus puntos de mayor simbolismo antes de emprender el regreso hacia San Miguel dos Agros.

La música procesional y la presencia de la Banda Municipal acompañaron un recorrido que discurrió sin incidencias, en una noche que dejó buen sabor de boca entre los asistentes. Buen tiempo, participación y emoción para una procesión que, como cada año, marca el pistoletazo de salida de la Semana Santa compostelana.

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Programación del fin de semana

La actividad continuará este sábado, Sábado de Pasión, con una jornada que combinará actos litúrgicos y procesionales. Por la mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar el traslado de la Virgen de la Humildad desde San Juan Evangelista, en Vite, hasta la iglesia de Santa María do Camiño. Ya por la tarde, a las 20.15, la Catedral acogerá el ejercicio del Vía Crucis organizado por la Junta de Cofradías, que recorrerá varias calles del casco histórico. Las previsiones meteorológicas son favorables, por lo que se espera que pueda celebrarse con normalidad. El domingo, la jornada comenzará a las 10.45 con la procesión de la Borriquita y la bendición de las palmas en A Quintana, y continuará por la tarde, a las 18.00, con la procesión de la Esperanza, que partirá desde la capilla de Ánimas.