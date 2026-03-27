Emilio Alba y Patricia Altea, distinguidos por su trayectoria en investigación oncológica

Emilio Alba Conejo acaba de ser galardonado con el XIV Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro Carregal, mientras que el galardón a talentos emergentes en su séptima edición ha recaído en Patricia Altea Manzano, tras la decisión de un jurado presidido por el empresario y mecenas que da nombre a estas distinciones.

Durante el anuncio del fallo, el presidente de honor del jurado pidió incrementar en un 50% la cuantía destinada a reconocer la investigación realizada por menores de 45 años, con lo que Patricia Altea recibirá 15.000 euros, 30.000 en el caso de Emilio Alba.

Compromiso con la ciencia y la biomedicina

Ramiro Carregal quiso también agradecer el gran número de candidaturas que cada año se presentan a estos premios, que en su categoría principal cumplirán tres lustros en la próxima edición, lo que «demuestra mi compromiso pleno con la ciencia, la sanidad y la investigación». Quiso asimismo reconocer el trabajo de todas las personas que integran el jurado, «sin las cuales sería imposible haber llegado aquí, y muy especialmente al doctor Rafael López».

El presidente ejecutivo del jurado y jefe de Oncología del CHUS agradeció al mecenas «haber mantenido aquel compromiso inicial que permitió poner en marcha esta iniciativa hace ya 14 años, pero también haber incluido, siete años después, el premio destinado a jóvenes investigadores, así como los incrementos de las cuantías de ambos hasta esta misma edición». Admitió las dificultades para elegir las mejores candidaturas ante el nivel alcanzado.

El galardonado

Emilio Alba, jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, ha sido distinguido por unanimidad del jurado por «su capacidad para integrar asistencia, investigación y docencia», claves para «generar entornos de innovación con un impacto real en la vida de los pacientes». El jurado destaca «su brillante trayectoria y su excepcional contribución a la generación y aplicación de nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el cáncer, siempre con un enfoque ético, humano y comprometido con la sociedad».

Catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga, investigador principal del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer de IBIMA, además de dirigir el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga, es un referente internacional. Dstaca principalmente en el ámbito del cáncer de mama, área en la que ha centrado su carrera tanto en la práctica clínica como en la investigación. Su trayectoria ha estado marcada por el impulso constante a la investigación traslacional, clínica y básica, y su labor ha sido decisiva en la incorporación de nuevos enfoques terapéuticos, en el avance de métodos diagnósticos innovadores y en la mejora de la atención integral al paciente.

Investigadora menor de 45 años

De Patricia Altea Manzano, científica titular de Organismos Públicos de Investigación del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), el jurado resalta «la calidad, originalidad y potencial de la investigación que ha realizado, así como el impulso de nuevos conceptos en el campo del metabolismo del cáncer», y «su enfoque integrador en el que la interacción entre dieta, metabolismo y metástasis ofrece nuevas perspectivas con impacto biomédico y social, especialmente relevante en el contexto del aumento global de la obesidad».

La repercusión y aplicabilidad del trabajo de Patricia Altea va desde el desarrollo de herramientas de nanotecnología aplicadas a la oncología hasta la identificación de nuevas dianas metabólicas con relevancia clínica. A esto se suma, según Rafael López, «la colaboración multidisciplinar con clínicos y otros expertos, que refuerza la traslación de sus hallazgos, mientras que su compromiso con la divulgación científica contribuye a la visibilidad y transferencia del conocimiento generado». Por todo ello, «encarna de manera ejemplar los valores de excelencia, innovación e impacto que distinguen a los Premios Ramiro Carregal», concluye el fallo del jurado.

Gala de entrega en Santiago

Ambos premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar en los próximos días en Santiago y a la que, como es habitual, asistirá buena parte de la comunidad científica, médica y universitaria de la comunidad gallega.