O Cipis de Belvís xa ten ordenanza reguladora

Catro concelleiras de diversa cor política coincidiron este xoves en dar mostra de conciencia social á hora de aprobar a ordenanza reguladora do funcionamento do Centro Integral de Atención a Persoas Sen Fogar (Cipis) de Belvís, cuxa apertura está prevista para mediados de ano, e pese a discrepancias por falta dunha memoria económica e de definición sobre a periodicidade da prórroga de estadía dos usuarios.

María Rozas, Marta Álvarez, Marta Abal e Yolanda Otero coincidiron na necesidade que ten Santiago de contar cun centro para atender as persoas sen fogar pero dende a oposición achacáronlle á edil de Servizos sociais «falta de rigor» no documento que presentou para a súa aprobación no pleno.

Rozas defendeu que o que se estaba a debater era unha norma «interna» que non precisa de memoria económica, pero que así e todo «non é improvisada».

Logo dunha década o centro encamiña a súa apertura.