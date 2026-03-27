O pleno aproba decidir, de novo, como debe ser a xestión da auga de Compostela
A oposición aféalle a Sanmartín «falta de cultura democrática» por querer fixar a resolución sen que esta volva ao debate plenario
Os votos a favor de PP e non adscritas fronte á absteción dos demais grupos (BNG, CA e PSOE) deron o ‘Si’ á proposición de Mila Castro para que a cuestión da xestión da auga e o modelo que se decida volva ir ao debate plenario, pese aos anuncios do goberno local de que segue a traballar e a realizar estudos para ver se se opta pola fórmula mixta (público-privada) que defende o executivo ou pola concesión, como apostan non adscritas, PSOE e PP, pese a que este último non votou a favor desta fórmula no pleno de febreiro.
A lea no debate chegou precisamente neste punto, no que a alcaldesa Goretti Sanmartín volveu a afearlle ao PP que bloquee a cuestión, «votando unha cousa na comisión e outra no pleno», pero toda a oposición coincidiu en lembrarlle á rexedora que a súa actitude, sendo oposición, era diferente, fiándoo todo á decisión do pleno.
O cambio de posicionamento é para Mila Castro «unha estafa democrática» e unha «incoherencia» para a socialista Marta Abal, mentres o voceiro do PP, Borja Verea, falaba dun «desexo obsceno» do BNG «pola concesión».
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