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O pleno aproba decidir, de novo, como debe ser a xestión da auga de Compostela

A oposición aféalle a Sanmartín «falta de cultura democrática» por querer fixar a resolución sen que esta volva ao debate plenario

Depósito de auga no lugar de Vilares

Depósito de auga no lugar de Vilares / Antonio Hernández / 65

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Os votos a favor de PP e non adscritas fronte á absteción dos demais grupos (BNG, CA e PSOE) deron o ‘Si’ á proposición de Mila Castro para que a cuestión da xestión da auga e o modelo que se decida volva ir ao debate plenario, pese aos anuncios do goberno local de que segue a traballar e a realizar estudos para ver se se opta pola fórmula mixta (público-privada) que defende o executivo ou pola concesión, como apostan non adscritas, PSOE e PP, pese a que este último non votou a favor desta fórmula no pleno de febreiro.

A lea no debate chegou precisamente neste punto, no que a alcaldesa Goretti Sanmartín volveu a afearlle ao PP que bloquee a cuestión, «votando unha cousa na comisión e outra no pleno», pero toda a oposición coincidiu en lembrarlle á rexedora que a súa actitude, sendo oposición, era diferente, fiándoo todo á decisión do pleno.

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O cambio de posicionamento é para Mila Castro «unha estafa democrática» e unha «incoherencia» para a socialista Marta Abal, mentres o voceiro do PP, Borja Verea, falaba dun «desexo obsceno» do BNG «pola concesión».

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