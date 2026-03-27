De la fiesta de The Rapants al inicio de la Semana Santa: estos son los mejores planes para el último fin de semana de marzo en Santiago

Este fin de semana estará marcado por el cambio de hora con el inicio del horario de verano. En la madrugada del sábado al domingo a las 2.00 serán las 3.00, y los gallegos dormiremos una hora menos o estaremos de fiesta una hora menos (depende a quien le preguntes).

Sin embargo, lo que queda claro es que perder una hora de sueño no será, ni muchos, un impedimento para disfrutar en Santiago del último fin de semana del mes de marzo, que vendrá cargado de propuestas de lo más variadas como la gran fiesta de The Rapants en el Multiusos Fontes do Sar, el inicio de la Semana Santa compostelana o una fiesta gastronómica donde comer "a fartar".

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de estos días por todo lo alto en la capital gallega.

Una fiesta con The Rapants

Este sábado 28 tendrá lugar la que es, sin duda, la cita más destacada de este último fin de semana del mes de marzo con el concierto de The Rapants en el Multiusos Fontes do Sar.

Una cita, que promete ser "unha gran festa para a música galega", en la que la banda muradana estrenará en directo su último LP 'Rapants Club' y para la que quedan pocas entradas a la venta, esperandose un aforo de uns 5.000 espectadores.

Más música

El gran concierto de The Rapants no será el único plan musical de este fin de semana en la capital gallega.

Este viernes, día 27, el músico de pop y hip hop Pole. llevará su último álbum Punto Cero a la Sala Capitol (21.00 h.); mientras que la Casa das Crechas (20.30 h.) acogerá la actuación de la cantautora vasca Süne.

Pole (izquierda) y Süne / Cedida

Por otro lado, los más metaleros tendrán una cita en la Sala Moon (22.00 h.), con 'Metal Duo: Metallica vs Iron Maiden, donde las bandas tributo Black Horsemen (Metallica) y 666 (Iron Maiden) se enfrentarán en un ring musical.

Además, el sábado la Sala Capitol acogerá el concierto de Rufus T. Firefly (21.30 h.) y la Sala Moon el de Pirris Sosa y Kream(20.15 h.).

Comienza la Semana Santa

La Semana Santa de Santiago arranca este viernes 27 con una de sus citas más cargadas de historia y simbolismo: la procesión de la Virgen de los Dolores, organizada por la Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores.

Procesión de la Virgen de los Dolores, en una edición anterior. / Antonio Hernández

El desfile partirá a las 21.00 horas desde la iglesia de San Miguel dos Agros, sede de la cofradía desde el siglo XVIII, y recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del casco histórico.

Esta será la primera de las procesiones del fin de semana, que contará también este sábado 28 con el Traslado de la Humildad en la Iglesia de San Juan Evangelista (12.00 h.) y el Santo Vía Crucis desde la Catedral de Santiago (20.15); mientras que el Domingo de Ramos se celebrará la procesión de la "Borriquita" desde la Iglesia de la Tercera Orden Franciscana Soler (10.45 h.) y la procesión de la Esperanza desde la Iglesia de las Ánimas (18.00 h.).

Teatro: de Curros Enríquez a un asesinato en el Orient Express

El fin de semana también dejará hueco para el teatro con varias propuestas de las que disfrutar estos días.

Este viernes, a las 19.00 h., el Auditorio Neira Vilas de la Biblioteca de Galicia acogerá la representación de 'O Proceso', una que parte de 1880, cuando Curros Enríquez fue denunciado por el obispo de Ourense por varios de sus poemas. A partir de estos hechos nació esta obra que revive este episodio con humor, música y poesía.

Representación de la obra teatral 'O Proceso' / Cedida

Por otro lado, el Auditorio Abanca acogerá este sábado a las 20.30 la representación de 'Asesinato en el Orient Express', una nueva adaptación del clásico de Agatha Christie protagonizada por Juanjo Artero.

De Lugares e Órganos

Este sábado 28 de marzo arranca en Santiago una nueva edición del ciclo De Lugares e Órganos, una cita que se prolongará hasta el 5 de abril para poner en valor el patrimonio organístico y la música histórica de la ciudad.

Durante estos días, iglesias y espacios emblemáticos acogerán conciertos gratuitos y actividades diversas que permiten escuchar órganos históricos y conocer mejor su papel en la historia musical de Santiago.

Cartel del ciclo De Lugares e Órganos / Cedida

Este fin de semana, en concreto, tendrá lugar el concierto inaugural por parte de la Banda Municipal de Santiago en la Iglesia de San Domingos de Bonaval (sábado a las 20.00 h.) y la actuación de Eliot X. Dios & Raphel Boell en la Iglesias de San Paio de Antealtares (domingo a las 20.30 h.).

Cabra "a fartar"

El último fin de semana de marzo se cerrará en Santiago con una de sus fiestas gastronómicas más destacadas: la séptima edición de la Festa Gastronómica da Cabra en el lugar de O Eixo, en Santa Lucía.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un menú en el que reinará la cabra, aunque tampoco faltará la empanada, pulpo con cachelos, vinos, refrescos, postre y café.

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Además, tampoco faltará la música, con las actuaciones de Antonio Barros, Laura Ocampos, disco móvil Oxígeno, Dj Ferrx, el grupo Zona Centro y la orquesta Marbella.