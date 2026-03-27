La procesión que abre este viernes la Semana Santa en Santiago guarda más de 300 años de historia

La Semana Santa de Santiago arranca esta tarde con una de sus citas más cargadas de historia y simbolismo: la procesión de la Virgen de los Dolores, organizada por la Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores. Lo que hoy es uno de los desfiles más esperados del calendario compostelano tiene su origen en el siglo XVIII, cuando esta hermandad nació con una misión muy distinta: acompañar y asistir espiritualmente a los condenados a muerte en sus últimas horas.

Fundada en 1730, la cofradía se convirtió pronto en una institución clave en la vida religiosa y social de la ciudad. Su labor no se limitaba al culto, sino que incluía tareas asistenciales que hoy resultan impactantes, como el acompañamiento a los ajusticiados, un origen que añade una dimensión especialmente intensa a la procesión que abre cada año la Semana Santa compostelana.

El desfile partirá a las 21.00 horas desde la iglesia de San Miguel dos Agros, sede de la cofradía desde el siglo XVIII, y recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del casco histórico, como la Praza de San Miguel, la rúa Abril Ares, la Praza da Inmaculada o el entorno de la Catedral. El cortejo regresará posteriormente al templo, cerrando un itinerario que mezcla patrimonio, tradición y devoción.

En el centro de la procesión se sitúa la imagen de la Virgen de los Dolores, una talla de gran valor artístico y devocional que fue profundamente transformada por el escultor Manuel del Prado, figura destacada de la imaginería neoclásica. La Dolorosa presenta una estética singular, con una postura delicadamente curvada y elementos simbólicos como el puñal en el pecho o el pequeño relicario que alberga en su interior, detalles que intensifican su carga emocional.

La procesión estará acompañada por música procesional, con la participación de la banda de tambores, gaitas y cornetas de la cofradía, así como de la Banda Municipal de Música de Santiago, y contará con escolta de gala de la Policía Autonómica.

Noticias relacionadas

Con esta salida, Santiago da inicio a su Semana Santa, una celebración en la que tradición, historia y fe se entrelazan, y que encuentra en esta procesión inaugural uno de sus momentos más significativos, no solo por su valor religioso, sino también por el peso de un pasado que sigue muy presente en las calles de la ciudad.