Sanidade confía en que el rehabilitado centro de salud de Conxo esté plenamente operativo al finalizar el verano

Con una rehabilitación ya ejecutada al 70% y la previsión de que "antes de que finalice o verán o centro de saúde estea a pleno rendemento", el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitaba este jueves las obras que se están llevando a cabo en el ambulatorio de Conxo.

Acompañado por la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, Amparo Pousada, y por el gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio, el titular de Sanidade destacó la inversión de 5,8 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico en la reforma integral de un ambulatorio que prestará servicio a una población de más de cinco mil usuarios. Una actuación cofinanciada con fondos europeos del programa operativo Feder Galicia 2021-2027, y cuyas obras se espera estén rematadas en junio para proceder posteriormente a la instalación del mobiliario y equipamiento, apartado al que la Xunta destina 600.000 euros.

Ampliación y mejora de espacios

Con esta intervención, se busca "mellorar e reparar as deficiencias que o paso do tempo deixou no centro de saúde, e ampliar e gañar espazos, o que terá un impacto claro na asistencia sanitaria, con beneficios tanto para os profesionais sanitarios como para os pacientes" de este barrio de Santiago, recalcó Caamaño.

Y es que cuando esté operativo el ambulatorio, pasará de contar con un espacio asistencial de 400 metros cuadrados a mil, ganando además una consulta de medicina de familia, otra de enfermería y una tercera para cirugía menor.

A ello se sumará un área de salud mental con dos unidades que están siendo completamente renovadas y modernizadas. En total, tendrá cinco consultas médicas, tres de psicología, dos de enfermería y una sala de técnicas, a las que "como novidade incorporarase unha nova unidade de psicoxeriatría, dotada con catro consultas", según resaltó el conselleiro, quien puso el acento en la apuesta del Gobierno gallego "pola atención primaria e por reforzar todos os programas de saúde mental".

Agradecimiento a profesionales y usuarios

Recordó en este sentido que la Xunta ha destinado más de 162 millones de euros a construir o reformar 138 centros de salud en los últimos años.

En relación con el de Conxo, quiso agradecer la comprensión y buena disposición tanto de los profesionales como de los pacientes en el proceso de traslado temporal de la actividad asistencial, lo que está facilitando la ejecución de unas obras que, como explicó, tienen la dificultad añadida de que se están llevando a cabo en "un edificio que está nun entorno histórico, baixo a protección de Patrimonio", y hay que combinar esa riqueza patrimonial con la prestación de una asistencia sanitaria moderna.