The Rapants dan un concierto este sábado en el multiusos de Sar ante miles de personas

The Rapants dan un concierto en Santiago este sábado 28 de marzo en el pabellón Multiusos Fontes Sar ante miles de personas, ya que prevén la presencia de más de 5.000 asistentes para una cita que empieza hacia las 20 horas, con el grupo compostelano Ulex como teloneros. Está previsto el refuerzo del servicio de autobuses con una línea lanzadera.

Recinto especial

Su actuación, impulsada por el Concello de Santiago, es parte de la gira de su nuevo disco, "Rapants Club" (su cuarto trabajo). Para la concelleira de Fiestas y Deportes, Pilar Lueiro, el concierto de The Rapants en Sar "é unha das grandes citas musicais da primavera en Santiago".

"E faise nun lugar de encontró para grandes concertos e nun punto de unión de cultura, deporte e vida social", dijo Lueiro en alusión a otras actividades que acoge de forma habitual este recinto que sirve de caldeira para los partidos de baloncesto del Monbus Obradoiro.

Durante la rueda de prensa celebrada en Sar este mediodía, The Rapants, grupo pop rock de Muros con varios nexos con la capital gallega, agradecieron el apoyo municipal que les brinda Raxoi: "Queremos dar as grazas o Concello de Santiago polo seu apoio para estar nun escenario como Sar, onde tantos concertos vivimos na nosa adolescencia e na nosa infancia".

Hay entradas a la venta para el concierto de The Rapants en Sar a percios desde 23,7 euros en la página web de Ataquilla.

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The Rapants suman 98.000 oyentes al mes en Spotify. Y cuentan con 4.900 personas suscritas a su canal de Youtube, plataforma de Google donde su último vídeo, grabado con Joe Crepúsculo, y titulado "Non Sei Como", tiene como director a Juan Barbazán y como actores invitados a Miguel de Lira y Federico Pérez.