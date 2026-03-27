El tren Alvia entre Santiago y Barcelona pasará a ser diario desde el 7 de abril

Lo que las obras en un sitio te quitan, las obras en otro te lo dan. El ferrocarril en Galicia vivirá esta primavera un auténtico efecto dominó que permitirá a Santiago o Vigo tener una conexión directa diaria con Barcelona y todo el resto del norte peninsular. El conocido como «Alvia catalán» que conecta Galicia con Cataluña centralizará en la ciudad olívica su cabecera desde el próximo 7 de abril, pasando de tres a siete viajes semanales por sentido. El motivo es la falta de vías disponibles en A Coruña las obras de reforma de la estación de San Cristóbal.

De esta manera las cuatro salidas semanales de la ciudad herculina -martes, miércoles, viernes y domingo- cambian la ciudad herculina por Vigo. Esta situación ya se dio en septiembre de 2024, convirtiendo el Avlo «rotatorio» a Madrid en fijo para la estación de Urzáiz. Precisamente a esta se trasladaron el pasado 19 de febrero los S-730 con los que Renfe opera la ruta debido al corte de la línea entre Redondela y Guillarei por las obras de adaptación al Corredor Atlántico.

Ya entonces se alteró su operativa cambiando la parada en Redondela, pasando a la de Alta Velocidad. En esta ocasión aprovechará para tomar el mismo camino que los Alvia a Madrid con su traslado de 2022. Renfe añadirá parada comercial en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Santiago de Compostela, reforzando las interconexiones del Eje Atlántico y creando nuevos servicios inéditos. Los viajeros procedentes de A Coruña, por su parte, podrán realizar transbordo en Ourense con el Avant 09071 o en la capital gallega con el MD 09081.

Conexiones de Alta Velocidad desde Vigo al resto de España / Hugo Barreiro

El viaje de más de 14 horas y muy habituales retrasos da cobertura a 12 provincias de forma «directa», siendo estos trayectos de cabotaje intermedios los más utilizados. Será el primer tren que de cobertura a las cuatro de Galicia: iniciará su viaje con el tramo pontevedrés del Eje Atlántico hasta entrar en Santiago, bajará hasta Ourense y luego continuará el curso del Miño y el Sil a través de Monforte de Lemos y O Barco hasta el Bierzo.

Después le siguen León, Palencia y Burgos, donde ofrece enlaces a La Rioja desde Miranda de Ebro; Álava, con nuevas conexiones a Guipúzcoa y Vizcaya desde Vitoria-Gasteiz; Navarra, Zaragoza, Lleida, Tarragona y Barcelona. Todo ello le vale el sobrenombre del «pulpo» en el mundillo ferroviario por los billetes combinados ofertados, también hacia Salamanca o Asturias.

La ruta más larga de España

Ésta no es la primera vez que este servicio mueve su cabecera, aunque sí la más duradera. El descarrilamiento de un convoy de mercancías en As Neves el sábado 15 de noviembre obligó a cerrar la Línea del Miño durante más de una semana. Para evitar un transporte por carretera, Renfe modificó entonces la ruta para circular por el Eje Atlántico y llevar los trenes a Urzáiz. Al mismo tiempo es el único servicio de Larga Distancia que continúa en la estación de Guixar desde que en 2020 se cancelaron el Intercity al País Vasco y el Trenhotel de Barcelona o Madrid.

Pese a sus más de 14 horas de viaje este Alvia es una pieza clave en la cohesión territorial. Conocido en el mundillo ferroviario como «el pulpo» por los enlaces que ofrece en varias comunidades autónomas, siendo la única forma de llegar en tren desde Vigo a puntos como Burgos, Vitoria o Pamplona entre otras ciudades del norte peninsular.

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Actualmente este convoy ya tenía un récord a nivel nacional, ya que con 1.335,5 kilómetros de recorrido era el más largo de todos los servicios regulares de pasajeros en nuestro país. Con el rodeo por Santiago añadirá otros 50,7 kilómetros respecto a la decimonónica línea del Miño. Al mismo tiempo supondrá el regreso de los Alvia (series 130 y 730 de Renfe) a Urzáiz, ya que desde el pasado 9 de junio toda la oferta con Madrid se cubre con los ya famosos trenes Avril.