Unanimidade para que a Xunta actúe na canteira de Miramontes
Esixen á Administración autónoma que vele pola recuperación ambiental da zona
O pleno aprobou por unanimidade a declaración institucional sobre a canteira de Miramontes, cun documento no que se insta á Xunta de Galicia «e ao resto de administracións competentes a adoptar de maneira inmediata as medidas necesarias para a recuperación ambiental integral da zona». A declaración subliña que a instalación «constitúe un exemplo grave de degradación ambiental e de falla de control público».
O Concello de Santiago, «no exercicio das súas competencias declarou non legalizada a actividade e deu traslado á Xunta para que adoptase as actuacións oportunas» e lémbralle á Administración autónoma «a obriga de restaurar a situación alterada e retirar o material depositado». Todo isto logo dunha «sentenza penal firme que confirma a gravidade dos feitos» e recalca que «resulta inaceptable que a situación continúe sen unha solución ambiental definitiva».
A declaración institucional aprobada onte conta co apoio expreso a Ferusa e da Plataforma de persoas Afectadas de Miramontes e insta «á Xunta a adoptar de maneira inmediata as medidas necesarias para asegurar a retirada do material procedente de residuos».
