Unanimidade para que a Xunta actúe na canteira de Miramontes

Esixen á Administración autónoma que vele pola recuperación ambiental da zona

Residuos nunha imaxe de arquivo do vertedoiro de Miramontes / ECG

Ana Triñáns

Santiago

O pleno aprobou por unanimidade a declaración institucional sobre a canteira de Miramontes, cun documento no que se insta á Xunta de Galicia «e ao resto de administracións competentes a adoptar de maneira inmediata as medidas necesarias para a recuperación ambiental integral da zona». A declaración subliña que a instalación «constitúe un exemplo grave de degradación ambiental e de falla de control público».

O Concello de Santiago, «no exercicio das súas competencias declarou non legalizada a actividade e deu traslado á Xunta para que adoptase as actuacións oportunas» e lémbralle á Administración autónoma «a obriga de restaurar a situación alterada e retirar o material depositado». Todo isto logo dunha «sentenza penal firme que confirma a gravidade dos feitos» e recalca que «resulta inaceptable que a situación continúe sen unha solución ambiental definitiva».

Noticias relacionadas y más

A declaración institucional aprobada onte conta co apoio expreso a Ferusa e da Plataforma de persoas Afectadas de Miramontes e insta «á Xunta a adoptar de maneira inmediata as medidas necesarias para asegurar a retirada do material procedente de residuos».

  1. Área Central da la bienvenida a la primavera con un Super Weekend cargado de descuentos especiales
  2. La mercería de Santiago 'anclada en el pasado' donde las aprendizas de costura iban a estudiar botones
  3. El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
  4. Apartan a Luis Villares de la sala del TSXG que juzga las autorizaciones eólicas y la causa sobre la gestión público-privada del Cunqueiro
  5. Un anexo a la normativa de trabajos comunitarios podría salvar al jefe de la Policía de Teo
  6. As Cancelas, el lugar donde la magia desafía lo imposible esta Semana Santa
  7. Un incendio en una panadería de Santiago obliga a intervenir a los Bomberos: 'Se originó en el horno
  8. De O Pino a la isla de Ibiza: detenidos los autores del robo del superdeportivo Audi R8 que se paseó por Santiago

