¿Cómo afectará a Lavacolla la huelga indefinida en los aeropuertos españoles?

La Semana Santa es siempre uno de los momentos del año preferidos para tomarse un respiro de la rutina y aprovechar varios consecutivos de descanso. Es, sin duda, uno de los momentos del año con mayor actividad para las aerolíneas.

Así lo recoge la red de aeropuertos españoles de Aena, que prevé un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, entre este viernes 27 de marzo y el próximo lunes 6 de abril.

Sin embargo, la huelga indefinida para los trabajadores de tierra de la empresa Groundforce convocada a partir de este lunes 30 de marzo por CCOO, UGT y USO puede suponer un gran inconveniente para los viajeros españoles, incluidos los gallegos.

Este paro, que inicialmente iba a comenzar el viernes pero se retrasó al lunes, afectará a los servicios de handling (asistencia en tierra) de una docena de aeropuertos españoles, y aunque no afectará directamente a ninguno de los tres aeropuertos gallegos, estos si que podrían verse perjudicados.

En este sentido, la huelga indefinida afectará directamente a los doce aeropuertos españoles donde opera la compañía: Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

Un avión de Vueling aterrizando en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago / Antonio Hernández

Esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada día, de manera indefinida.

¿Cómo afectará a Lavacolla?

En el caso de Santiago, desde el Aeropuerto de Lavacolla hay conexión directa con nueve de estos doce aeropuertos como son Barcelona, Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura

El enlace con el aeropuerto catalán está operado con Vueling, Iberia y Ryanair, siendo el que más aerolíneas cuenta, seguido de la conexión con Madrid, que realizan tanto Iberia como Vueling.

Por otro lado, al aeropuerto alicantino conecta Ryanair, que también conexta con Lanzarote (conexión también operada por Vueling); mientras que las otras cinco conexiones (Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) están operadas en exclusiva por Vueling.

¿Qué pasa si se cancela mi viaje?

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que en caso de cancelación de un viaje, esta puede implicar el reembolso del billete y una compensación de hasta 600 euros por pasajero.

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Además, también explican que, en caso de que el vuelo no se cancelase, pero el retraso superase las cinco horas, también se podría solicitar el reembolso, pudiendo solicitar también una indemnización adicional por los perjuicios causados.