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Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia se quedan a las puertas de competir en la final por ser el mejor cocinero joven de España

Dos jóvenes estudiantes gallegos del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra competirán este domingo por el título

Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia competían por ser el mejor cocinero joven de España

Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia competían por ser el mejor cocinero joven de España / Cedida

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

El hotel Protur Biomar Sensatori Resort de Sa Coma (Mallorca) acoge este fin de semana (desde el viernes 27 al domingo 29) la octava edición del Concurso Nacional de Escuelas de Cocina Protur Chef, un certamen culinario en el que un total de 18 estudiantes de diferentes escuelas del panorama nacional, incluyendo dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia, participaron por intentar ganar esta distinción.

Sin embargo, ninguno de los dos alumnos del centro compostelano, Fabián Rondón León y Gabriel Quispe Peña, lograron colarse en la final, cayendo en semifinales.

Durante las semifinales, todos los aspirantes debían elaborar un plato con el gallo de San Pedro como ingrediente principal.

Una receta para "honrar"

En el caso de Fabián Rondón, el joven de 21 años de origen venezolano optó por un 'Gallo de San Pedro al pil pil de ajo negro y alga kombu'. Una receta con la que buscaba "innovar" y "honrar a los mariscadores, agricultores y productores".

Fabián Rondón

Fabián Rondón / Cedida

Sin embargo, el plato no conquistó al jurado, en especial por la falta de cocción del pescado: "Has tenido ganas de hacer mucho, y a veces es mejor simplificar las cosas".

"Huerta de Combarro"

Por su parte, Gabriel Quispe, de 24 años, buscó sorprender al jurado con 'Huerta de Combarro', un intento de "replicar un espacio" de la localidad pontevedresa sobre el plato.

Gabriel Quispe

Gabriel Quispe / Cedida

"La combinación de sabores a mí, realmente, me ha encantado", valoró el jurado, lo que parecía colocarlo en una buena posición de cara a una clasificación a la final. Sin embargo, el jurado acabó decantándose por las propuestas de otros de sus compañeros, quedandose sin el pase a la final.

Una final con sello gallego

Una final que se disputará este domingo a partir de las 9.30 horas y que contará con presencia gallega con María Cabanas e Iker Rodiño, ambos alumnos del pontevedrés CIFP Carlos Oroza.

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Junto a ellos, los otros finalistas son Albert Marqués (IES María Angels Cardona), Carme Juanede (IES Puis de Sa Font), Pablo Boillos (Basque Culinary Center) y Natalia López (Escuela Hostelería y Turismo Barcelona).

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