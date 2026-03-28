Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'

No es oficial, pero el regreso de los rodajes de Animal —comedia rural gallega de Netflix protagonizada por el compostelano Luis Zahera— a Santiago y zonas de su contorno como Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo y Vedra, entre otras, está más cerca de lo que parece.

Poco se sabía hasta la fecha de la esperada segunda temporada de este fenómeno global de la plataforma roja que, allá por el mes de octubre, a los pocos días de aterrizar en Netflix, llegó a ser la segunda ficción de habla no inglesa más vista en el mundo.

Tan solo se conocía la confirmación oficial por parte del gigante del streaming, apenas 18 días después del estreno de la serie, de una nueva entrega que, si también nos fijamos en los datos registrados el pasado 2025 solo en España —donde acumuló un total de 14,8 millones de visualizaciones—, Animal se lo ha ganado a pulso.

Regreso de Luis Zahera y la serie de Netflix ‘Animal’ a Santiago y sus alrededores

No obstante, el silencio ha llegado a su fin esta semana —en la que Animal se quedó a las puertas de obtener el galardón de Mejor Guión de serie de Comedia en los IX Premios ALMA que finalmente se llevó Poquita Fe— a través de la empresa especializada en figuración Galicia Casting.

El actor compostelano Luis Zahera, en una escena de ‘Animal’. / Netflix

De hecho, Galicia Casting ha anunciado en sus redes sociales no uno, sino la apertura de dos procesos de selección en busca de figurantes para participar en los rodajes de la nueva tanda de episodios de Animal, los cuales, según estos anuncios, comenzarán a grabarse el próximo mes de mayo en Santiago y sus alrededores.

En busca de figurantes en Santiago para los rodajes de 'Animal'

En el primer proceso de selección abierto por Galicia Casting, el anuncio, ya borrado en redes sociales, rezaba que se necesitaban «todo tipo de personas mayores de 18 años» que sean «residentes en Galicia» para participar en la nueva entrega de una comedia rural gallega de la productora Alea Media que logró cautivar al público a base de humor y retranca mostrando todo tipo de situaciones absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón —personaje al que Luis Zahera pone cara— tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños, no todos, tienen por sus animales de compañía.

Por su parte, en el segundo casting abierto, todavía visible en redes sociales, buscan unos figurantes muy especiales. Concretamente, «niñas y niños de entre 7 y 10 años residentes en Galicia» y, aunque el anuncio no especifica que sea en concreto para los rodajes que suponen el regreso de Animal a Santiago y sus alrededores —tan solo establece que es «para una popular serie»— el formulario online que deben rellenar los padres o tutores legales de los interesados deja muy claro que el proceso de selección es «para la serie Animal que se grabará en los alrededores de Santiago de Compostela».

Noticias relacionadas

Unos paisajes que, a buen seguro, al igual que pudimos ver en la primera tanda de capítulos, Animal nos permitirá contemplar su belleza en una esperada segunda temporada de la que muy pronto se esperan novedades de forma oficial.