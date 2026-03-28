Devoción y tradición en la Semana Santa de Santiago

Sin lluvia y con las calles llenas de ambiente, Santiago ha iniciado la Semana Santa con las primeras muestras de fervor en la zona vieja de la ciudad. Tras la primera procesión del calendario compostelano, la de la Virgen de los Dolores, celebrada el viernes, el fin de semana arrancó con dos citas que contaron con una notable presencia de compostelanos, turistas y peregrinos, si bien las temperaturas fueron bajas y el frío se dejó notar especialmente durante la noche.

En la mañana de este sábado tuvo lugar el traslado de la Virgen de la Humildad desde San Juan Evangelista, en Vite, donde la imagen reside durante el año, hasta la iglesia de Santa María do Camiño, epicentro de su actividad en Semana Santa.

La historia de la hermandad está marcada desde sus inicios por una clara inspiración sevillana. Su imagen mariana, adquirida a un imaginero de Sevilla y llegada a Santiago en 2012, define buena parte de su identidad estética y procesional.

Traslado de la Virgen de la Humildad desde San Juan Evangelista hasta la iglesia de Santa María do Camiño. / Jesús Prieto

La dimensión humana de la cofradía es otro de sus rasgos distintivos, ya que en la actualidad cuenta con entre 220 y 230 miembros, de los cuales alrededor de 120 participarán en la procesión del Miércoles Santo (1 de abril), con una notable presencia de jóvenes y niños —entre 30 y 40— que garantizan el relevo generacional.

Ya por la tarde-noche, la Catedral acogió el ejercicio del Vía Crucis organizado por la Junta de Cofradías, después de recorrer varias calles. Siendo uno de los actos más vistosos de la Semana Santa compostelana, destaca por su fuerte carga simbólica y espiritual, que representa la dimensión más humana y religiosa del Camino.

Procesiones de este Domingo de Ramos

Mañana, Domingo de Ramos, la procesión de la Borriquita partirá de la Igrexa da Terceira Orde Franciscana Seglar a las 10.45 horas, para pasar por varias calles hasta llegar una hora más tarde a la praza da Quintana, donde el arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, hará la bendición de los ramos y palmas, para luego continuar con el paso hasta concluir en la Igrexa de San Francisco.

Un año más, serán los pequeños de la familia los protagonistas de esta procesión en la que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, antes de la Pasión.

Por la tarde, será el turno de la procesión de la Esperanza, que también se caracteriza por una alta participación de niños de corta edad y jóvenes. Su recorrido se iniciará a las 18 horas en la Capela Xeral das Ánimas. Procesiona con cruz de guía, música de banda de tambores de la propia cofradía y viste hábito de sarga negra con alba, puños y capuchón rojo, y cíngulo rojo y beis.

Las procesiones continuarán durante los próximos días, con la previsión de buen tiempo que permitirá disfrutar de uno de los momentos más emblemáticos del calendario religioso y cultural de la capital gallega.