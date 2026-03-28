Dulce Calvo, la perfumería que ha visto crecer a varias generaciones en Santiago: "El compostelano es un hombre que quiere oler bien"

Conoce a sus clientes por su nombre, recuerda sus gustos y sabe qué necesita cada piel casi sin preguntar. Esa cercanía sigue siendo desde hace años la principal seña de identidad de Dulce Calvo, una empresaria que ha convertido su perfumería en un referente del sector en Santiago de Compostela tras más de cuatro décadas de trayectoria profesional.

La historia de Calvo en el mundo de la belleza comenzó mucho antes de abrir su propio negocio en la capital gallega. "Dulce Calvo lleva en el sector más de 40 años", recuerdan desde el establecimiento. Durante una primera etapa, esta compostelana trabajó en una perfumería que se encontraba en el Hotel Araguaney para, en el año 1998, dar el paso definitivo y emprender por su propia cuenta: "Comencé en una tienda pequeñita, en Xeneral Pardiñas 29, con una única cabina de estética», explica. Con el paso del tiempo, el negocio fue creciendo y se trasladó al número 38 de la misma calle. Un local mucho más amplio donde hoy cuenta con nueve cabinas y un equipo consolidado.

La perfumería Dulce Calvo, en la rúa Xeneral Pardiñas / El Correo Gallego

Un crecimiento que no ha sido nada fácil, ya que en un sector dominado por grandes superficies y franquicias, la perfumería compostelana ha apostado por un modelo distinto basado en la calidad y la especialización. "En Santiago no hay ninguna perfumería similar por la categoría y la calidad de los productos que tenemos aquí, en exclusividad con muchas de las marcas, incluso en Galicia", aseguran. Productos como las llamadas fragancias nicho y la cosmética de autor, que se han convertido en uno de los pilares de su oferta y que cada vez son más demandadas por un público que busca productos diferenciados.

Convertir la compra en una experiencia

A lo largo de los años, la filosofía de trabajo en la perfumería y centro de estética Dulce Calvo ha girado siempre sobre un mismo eje, centrándose en un trato sin prisa y personalizado. Tal y como explica su propietaria, "para nuestro equipo la venta no es simplemente una transacción comercial, sino que tratamos que sea una experiencia completa para nuestros clientes". Un trato con el que han obtenido la fidelidad de la clientela y con el que consiguen que "el 95% de la gente que entra en su local compre", asegura.

Productos expuestos en las estantarías de la perfumería y centro de estética Dulce Calvo / Cedida

Para ello, el negocio cuenta actualmente con un equipo de 17 personas que trabajan tanto en la tienda como en el área de estética, muchas de las cuales llevan hasta 20 años trabajando en Dulce Calvo, lo que aporta una estabilidad y un cierto ambiente familiar que la empresaria considera "fundamental para conseguir este tipo de logros y muchos otros futuros", y subraya que, "la formación continua y la implicación del personal son elementos esenciales para mantener la calidad del servicio".

Adaptarse a los nuevos tiempos

La digitalización y el auge de las compras por internet han obligado a Dulce Calvo a evolucionar a lo largo de estos últimos años. Para ello, la perfumería compostelana ha desarrollado con la colaboración de empresas tecnológicas de la propia ciudad su página web y tienda online, en la que la atención personalizada también es el buque insignia: "No solo publicamos los productos, sino que trabajamos mucho el contenido y las explicaciones del mismo modo que hacemos aquí en tienda, atendiendo sus dudas tanto por correo electrónico como por Whatsapp", explican.

Clientes de varias generaciones

La fidelidad de los clientes que acuden a Dulce Calvo es uno de los mayores orgullos del negocio. La veterana empresaria explica a EL CORREO GALLEGO que a lo largo de la trayectoria en los dos locales que ha tenido en Xerenal Pardiñas, "el establecimiento ha visto crecer a varias generaciones de familias compostelanas", y comenta que "mucha clientela es por tradición familiar y sienten Dulce Calvo como su casa", a la que ahora acuden "acompañados de sus hijos y nietos".

La empresaria Dulce Calvo atiende a una cliente en su perfumería de la rúa Xeneral Pardiñas / Cedida

Unos clientes jóvenes que, al contrario que hace años, vienen bien informados y con muchos datos que han visto en internet, pero que "siguen buscando asesoramiento y lo más adecuado para ellos", algo que encuentran en la perfumería del Ensanche de Santiago.

Los compostelanos, muy preocupados de cuidar su imagen

Dentro de este contexto, en Dulce Calvo han detectado un cambio significativo en los hábitos de consumo, especialmente entre el público masculino. "El hombre compostelano es un hombre que quiere oler bien", afirman desde el establecimiento. Un interés que también se observa entre estudiantes y jóvenes que cada vez dedican más atención a su imagen personal: "Ahora mismo las fragancias están despuntando no solo en España, sino en toda Europa", añaden.

La satisfacción de ver regresar a los clientes

Después de más de cuatro décadas en el sector, la motivación principal de la empresaria sigue siendo la misma que el primer día: el contacto directo con las personas. "La atención y el trato personal con la gente es lo que más me satisface», reconoce Dulce Calvo, y añade que su mayor recompensa, es "ver regresar a los clientes y verlos marchar por la puerta satisfechos".

Lejos quedan ya los comienzos de Dulce Calvo en Santiago, en los que la empresaria contaba solo con una cabina de estética y las cuales son nueve a día de hoy / Cedida

En cuanto a los momentos más difíciles de su carrera, recuerda especialmente los periodos de incertidumbre que su negocio atravesó durante la pandemia. Sin embargo, la empresaria destaca el apoyo recibido por parte de sus clientes de Santiago, gracias a los cuales "pudimos salir adelante porque nos dieron la mano y nos ayudaron", concluye.

Opta a dos galardones de los Premios Perfumería del Año 2026

Los Premios Perfumería del Año, promovidos por las revistas especializadas en el sector BeautyProf y Selectivo, han seleccionado a la perfumería compostelana como finalista en la edición de 2026 en dos categorías: Mejor Perfumería del Año en la categoría independiente y Mejor E-Commerce. La nominación supone un nuevo reconocimiento para el negocio santiagués, que ya obtuvo el premio mejor perfumería del año en 2018 y, posteriormente, el galardón a Mejor Atención al Cliente en 2023, consolidando su trayectoria como referente del comercio especializado en a nivel estatal.