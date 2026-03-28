El mago de Santiago que sorprende a Paula Echevarría en 'Got Talent': Antón Noriega

Antón Noriega Rego, aparte de veterinario, tiene por logrado hobby el mundo del ilusionismo. Brilla en el manejo de las cartas, como prueba en Santiago durante actuaciones en locales compostelanos, y su carrera crece tras su reciente paso por "Got Talent España", concurso que Telecinco emite cada noche del sábado.

"Sí"" de tres jurados

Tras su ausencia en la primera semifinal de 2026 de este sábado 28 de marzo (no está entre las diez personas citadas, pero quizá lo haga más adelante), nadie le quita lo logrado. La actriz Paula Echevarría tiene 3,7 millones de followers en Instagram, red social donde el mago Antón Noriega, vilalbés afincado en Compostela hace ocho años, tiene 7.379 seguidores, pero ello no le impidió sorprender a la famosa actriz durante el show de hace unos días en "Got Talent", donde ella aseguró sentir que el artista gallego le tocaba los brazos durante su show cuando en realidad no era así: "Es increíble", dijo.

También logró el «sí» del concurso de la actriz Lorena Castell y del cómico Carlos Latre, tras adivinar una palabra elegida por Castell de un libro que Noriega desconocía. Diferente fue la respuesta del otro integrante del jurado, el publicista catalán de raíces gallegas, Risto Mejide, que le pidió «algo más sorprendente porque eso yo lo he visto antes».

Próximas actuaciones en Santiago

Fan confeso de los Red Hot Chili Peppers, Antón Noriega cumple diez años dentro del mundo de la magia, donde se inició de forma autodidacta y se va puliendo hasta alcanzar ese espacio televisivo.

Dentro de la programación cultural del pub Momo, el mago Antón Noriega regresa en breve a ese escenario de la calle Virxe da Cerca (comprado esta semana por Sicilia in Bocca) para ofrecer dos actuaciones el sábado 11 de abril y el sábado 25, en ambos casos a las 19 h., y con entrada libre.

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Risto Mejide, Lorena Castell, Santi Millán (presentador), Paula Echevarría y Carlos Latre, jurado de 'Got Talent España 2026' (Telecinco). / Cedida

¿Telepatía, magia o truco?

"¿Telepatía, magia o simplemente un truco muy bien ejecutado? No sabemos cuál es la clave verdadera de Antón Noriega pero nos conformamos con escucharle embobados", señala el formato televisivo en sus redes sociales sobre la actuación el ilusionista gallego.