POESÍA
Pasión por el verso en Santiago con seis voces de la actual escena poética gallega
Recitaron en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés: Anxos Castro, Maikon Lapa, Xoaquín Castro, Benito Piñeiro, Mª Fernández y Eva Campos
La Semana Santa en Santiago también tiene pasión por el verso. Lo probaron este viernes seis voces de la actual escena poética gallega: Anxos Castro (Boiro), Maikon Lapa (Noia), María Fernández (A Pobra do Caramiñal), Xoaquín Castro (Ponteceso), Benito Piñeiro (Marín) y Eva Mª Campos (Santa Comba).
Hilaron el recital Verbas Vivas en la sala Ámbito Cultural (El Corte Inglés) impulsado por el grupo Poesía Viva ("creado por Uxío Torreira").
La cita fue organizada en paralelo a la reciente celebración del Día Mundial de la Poesía, una jornada que se festeja anualmente el 21 de marzo desde 2000 establecida por Unesco a finales del año1999.
Libros recomendables
Y cada integrante de la cita revela aquí su paladar. Eva Campos admira igual a clásicos como «Neruda o Becquer», que a voces nuevas «como Miguel Gane», «que escribe sin filtros», aclara. Anxos Castro dice: «Rosalía é Rosalía, pero tamén gústame Benedetti y Miguel Hernández». A Maikon Lapa le atrae la «poesía de amor», pero se adentra a su vez en «libros que falan do mundo interior», matiza y aconseja leer «a Carl Gustav Jung».
Nuevas autoras
Benito Piñeiro goza igual con «Caballero Bonald» que con autoras gallegas «como Carmen Quinteiro, Elisabeth Oliveira, Ana Corzo... y el grupo Urdume, de Pontevedra». Xoaquín Castro, fan «da poesía profunda», recomienda leer «a Eduardo Pondal, Rosalía, Benedetti, Machado...».
Y la integrante más joven del recital, María Fernández («cumplo en octubre los 18»), gusta de la poesía «de amor y desamor». Y ella, que aparte de recitar se sentó al piano para añadir otro matiz musical al acto celebrado en el espacio Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago, al hablar de libros, ahonda: «Si tuviera que recomendar una poeta que te deje huella, citaría a Gloria Fuertes, que me encanta, y también me gusta Sara Buho que tiene un libro llamado La ataraxia del corazón, que es una maravilla; y además mencionaría a Marianela dos Santos, que en su segundo libro, Donde viven las musas, junta mitología con poesía».
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